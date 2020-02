Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está trabalhando em um teclado para iPad que possui um trackpad embutido e poderá ser lançado este ano, de acordo com um novo relatório.

As informações alegam que a Apple até fez protótipos de teclado com teclas capacitivas, embora não esteja claro se a versão final do teclado da Apple exibirá esse recurso. Fontes com conhecimento dos planos da Apple disseram ao The Information que ele deveria ter materiais como os usados no Smart Keyboard Folio para iPad Pro e que a Apple está atualmente preparando o novo acessório para a produção em massa.

Em janeiro, o site taiwanês DigiTimes também disse que a Apple estava trabalhando em um novo teclado para iPad‌, mas com teclas iluminadas e interruptores de tesoura.

Lembre-se de que todos os teclados inteligentes da Apple para iPad vêm com teclados padrão. Eles não têm um trackpad, muito menos teclas com luz de fundo e interruptores de tesoura. Se o próximo estojo de teclado da Apple introduzir um trackpad ou qualquer um desses recursos, o design seria totalmente diferente.

O novo teclado da Apple com um trackpad embutido deve ser lançado junto com a próxima versão do PiPad Pro‌, que posicionaria melhor o tablet premium como uma alternativa legítima aos laptops, observou The Information. Lembre-se de que produtos similares já existem para os consumidores. Na CES 2020, em janeiro, a Brydge anunciou sua própria capa de teclado para o iPad Pro, que inclui um trackpad integrado multi-touch.

É esperado que a Apple realize um evento de março para anunciar sua próxima safra de dispositivos - isto é, se as preocupações com o coronavírus não interferirem.