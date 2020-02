Novo iPad Pro de 12 polegadas pode ser lançado em março, apesar da desaceleração da produção

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple planeja lançar sua próxima atualização da linha do iPad Pro em março, como é habitual, mas com a fabricação atingida pelo surto de coronavírus, é provável que eles estejam com pouca oferta para começar.

A notícia vem de um relatório que afirma que os dispositivos não atingirão o pico de volume de remessas até depois de abril; pelo menos um mês após a divulgação dos produtos pela Apple.

O iPad Pro - é claro - é a gama de tablets mais poderosa da Apple e a que mais se aproxima de um substituto para computadores adequados.

Com suporte para o tipo C, recursos internos poderosos e versatilidade adicional do uso de um lápis e um teclado inteligente, há pouco que não pode ser feito nos dispositivos com tela de toque. O que suscita a pergunta: o que será atualizado na próxima série?

Até o momento, lemos relatórios afirmando que os tablets terão um sistema de câmera tripla semelhante ao iPhone 11 Pro , melhorando completamente o desempenho para melhorar a fotografia e o vídeo.

Como março é o tempo tradicional para a Apple lançar novos iPads, faz sentido que a empresa faça isso novamente em 2020.

Em 2019, a Apple lançou o iPad Air atualizado e um novo iPad mini , enquanto no ano anterior era o novo iPad básico com suporte ao Apple Pencil.

Para este ano, o fabricante também planeja lançar o novo iPhone SE 2 atualizado (ou iPhone 9) junto com o novo iPad Pro.

É claro que, com a Apple como sempre, de boca fechada, não ouviremos nenhuma confirmação oficial disso até que a própria empresa a anuncie no palco.