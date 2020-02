Parece que a Apple lançará um novo iPhone e iPad no final de março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple costuma realizar um evento em março - há dois anos, revelou um novo iPad básico com suporte ao Apple Pencil.

E no ano passado o iPad mini , o iPad Air e o AirPods 2 foram lançados durante uma semana de março, enquanto havia outro evento em Cupertino para discutir serviços da Apple, como o Apple Arcade e o Apple News +.

Este ano , parece que a Apple realizará um evento na terça-feira, 31 de março. Enquanto esperamos que uma atualização do iPad Pro aconteça em 2020, os rumores continuam a girar em torno de um iPhone básico, destinado principalmente aos mercados em desenvolvimento.

O chamado iPhone 9 - equivalente a um iPhone SE2 - não terá o Face ID, ao contrário, talvez optando por um método inovador para o Touch ID que não envolva um botão de início. Vários rumores apontaram esse leitor como sendo atrás da tela a muitos telefones Android.

E alguns rumores recentes sugeriram que o leitor de impressões digitais poderia estar em um botão lateral, apesar de acharmos isso extremamente improvável.

O Phone-Ticker alega que este telefone estará à venda em 3 de abril.

Sabemos que o iOS 13.4 será lançado em breve e é muito provável que também seja nessa época. E também esperamos que o MacBook 13 seja substituído por um MacBook 14 com o design de teclado revisado que vimos no MacBook de 16 polegadas lançado no final do ano passado. Então, isso também poderia acontecer neste evento.

O Apple Tags também poderá ser lançado em breve.