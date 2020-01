IPads da Apple em 2020 podem receber complementos de teclado com luz de fundo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Cada vez mais, tablets e laptops são projetados para se aceitarem, com dispositivos 2 em 1 e laptops com tela sensível ao toque mais comuns do que nunca, e tablets de alta potência geralmente fazem o mesmo que um laptop com teclados removíveis.

De acordo com novos relatórios, a Apple pode estar entre aqueles que fazem planos adicionais nessa área, potencialmente envolvendo um teclado mais complexo para os novos iPads que serão apresentados em 2020.

Um relatório do Digitimes afirma que os novos modelos do iPad e do iPad Pro serão compatíveis com todas as novas versões do acessório Teclado Inteligente fabricado atualmente pelo Apply. Aparentemente, esta nova versão inclui teclas de chave de tesoura e luz de fundo de LED para torná-la uma opção mais confiável para longas sessões de digitação do que os modelos existentes.

A luz de fundo é algo que muitos usuários do teclado inteligente gostariam de receber, mas que até agora estava ausente do periférico um tanto caro da Apple.

Da mesma forma, a mudança de rumores para interruptores de tesoura para o teclado seria uma continuação interessante do movimento da Apple em direção ao mecanismo, depois de resistir por alguns anos. O Macbook Pro de 16 polegadas lançado no final do ano passado os apresentou, seu primeiro laptop a se afastar de seu sistema de borboletas nos últimos anos.

Isso também levaria o teclado a ter uma semelhança com o Magic Keyboard que a Apple vende, que há muito tempo usa o sistema de chave de tesoura.

É claro que isso é apenas um boato nesta fase, duplamente tão claro que não sabemos muito sobre os planos da Apple para seus tablets, muito menos seus periféricos.