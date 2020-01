Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Apple Pencil é talvez um dos estiletes mais avançados disponíveis, mas, ao mesmo tempo, ainda é um gadget bastante básico. A Apple pode mudar em breve isso, no entanto, como é evidente por uma patente que surgiu recentemente no USPTO .

As tecnologias descritas na patente destinam-se a um futuro Apple Pencil com uma área flexível sensível ao toque que pode reconhecer diferentes gestos na ponta dos dedos, incluindo deslizar. Descrições como "entrada baseada em toque para caneta" estão presentes em toda a patente. Também explica como o Apple Pencil seria capaz de distinguir entre um gesto real e alguém simplesmente segurando a caneta.

O futuro Apple Pencil seria diferente do Apple Pencil 2 existente, que permite ao usuário selecionar itens com um toque duplo.

A mais recente patente do Apple Pencil da Apple observa que, quando alguém está usando uma caneta, é improvável que toque diretamente na tela de outro dispositivo. Assim, descreve como uma caneta pode ter recursos de entrada integrados a ele para fornecer ao usuário "recursos de entrada expandidos". Mas isso exigiria que ele tivesse um sensor de "perfil baixo" - como um dispositivo de detecção capacitivo.

Existem outras patentes da Apple para versões futuras do Apple Pencil. Um deles visualizou uma caneta aprimorada que simula a sensação de desenhar no papel via feedback háptico. Outra patente mostrava uma câmera na ponta que pode gravar as características físicas de praticamente qualquer superfície ou objeto e depois reproduzir visualmente tudo em um dispositivo como um iPad ou iPhone.

Em outras palavras, apenas porque a Apple imaginou e patenteou, não significa que realmente se concretizará. Mas é divertido ter esperança.