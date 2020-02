Apple iPad Pro 2020: data de lançamento, rumores, especificações, características e notícias

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple revelou um novo iPad Air e iPad mini 5 no início de 2019 e parece que vamos receber uma atualização do iPad Pro no início de 2020.

Os relatórios sugerem que a próxima geração de profissionais do iPad tirará uma folga do livro do iPhone de 2019 , especialmente no departamento de câmeras. Aqui está tudo o que ouvimos até agora, bem como o que esperamos.

Início de 2020, provavelmente março

Esperamos ver os novos profissionais do iPad antes do final de março - como em 2018 e 2019, a Apple costuma fazer algum tipo de atualização do iPad no início do ano. No momento, nenhuma data oficial foi definida.

iPad Pro 11: cerca de 247,6 x 178,5 x 5,9 mm, 468g

iPad Pro 12.9: Cerca de 280,6 x 214,9 x 5,9 mm, 631g

A Apple redesenhou a linha do iPad Pro no final de 2018 e não esperamos grandes mudanças nos modelos 2020.

De fato, há rumores de que o design permanece basicamente o mesmo, significando molduras super finas, USB Tipo C para carregamento e dados, além da capacidade de conectar o Apple Pencil (segunda geração) magneticamente ao lado e carregá-lo sem fio.

A configuração da câmera traseira pode mudar, mas, caso contrário, é esperado um design semelhante ao iPad Pro 11 e iPad Pro 12.9 .

iPad Pro 11: Retina líquida de 11 polegadas, 2388 x 1668, 264ppi

iPad Pro 12.9: Retina líquida de 12,9 polegadas, 2732 x 2048, 264ppi

Como o design dos novos modelos do iPad Pro deve permanecer o mesmo, esperamos os mesmos tamanhos de tela que os modelos do iPad Pro de 2018 também.

Se esse for o caso, os 2019 iPad Pros deverão vir em um modelo de 11 polegadas e um modelo de 12,9 polegadas. Espera-se que ambos os dispositivos ofereçam tecnologia True Tone , tecnologia ProMotion e uma tela totalmente laminada com revestimento anti-reflexo.

Há alguma especulação sobre a atualização dos monitores para os painéis Micro-LED, embora seja altamente possível que a Apple continue com os monitores Liquid Retina IPS.

Prós para iPad: Câmera traseira tripla, câmera frontal TrueDepth

As especificações da câmera traseira devem sofrer uma atualização nos novos modelos do iPad Pro. De acordo com os rumores, uma câmera traseira tripla chegará aos dispositivos iPad Pro de 2019, imitando os modelos do iPhone 11 Pro .

As câmeras traseiras do iPhone Pro podem capturar fotos e vídeos ultra amplos, além de oferecer imagens aprimoradas com pouca luz graças ao Modo Noturno. Espera-se que os profissionais do iPad também ofereçam os mesmos recursos e recursos.

Também se falou sobre um sistema de sensor 3D que será uma versão mais avançada do Face ID, com a capacidade de permitir que os usuários criem reconstruções tridimensionais de salas, objetos e pessoas. Os detalhes são pequenos, mas pode ser que o dispositivo tenha uma câmera Time-of-Flight - que usa luz infravermelha para determinar informações de profundidade.

Processador A13X, várias opções de armazenamento, compatibilidade com o Apple Pencil, alto-falantes estéreo

A próxima geração de modelos iPad Pro deverá vir com o mais novo processador da Apple - que deve ser o A13 - embora, para os modelos do iPad Pro, esperemos o A13X. Alguns rumores sugerem que ele poderia ser chamado de A14X.

As opções de armazenamento provavelmente serão semelhantes aos modelos atuais - 64GB, 256GB, 512GB e 1TB - e as capacidades da bateria provavelmente serão aprimoradas um pouco, mas ainda em torno das 10 horas. Não seria muito surpreendente ver o modelo de 64GB substituído por um modelo de 128GB. O MicroSD não estará presente, pois a Apple não o oferece em nenhum dispositivo.

A compatibilidade com o Apple Pencil, sem dúvida, estará nos novos modelos do iPad Pro, como tem sido desde o início da linha Pro (Apple Pencil de segunda geração) e também esperamos ver o reconhecimento facial do Face ID e alto-falantes estéreo.

O iPad OS da Apple foi disponibilizado para todos os iPads a partir do iPad Air 2 ou mais recente em setembro de 2019, e sem dúvida os novos iPad Pros também serão lançados na plataforma quando chegarem, provavelmente com alguns recursos extras.

Você pode ler tudo sobre os recursos que acompanham o iPadOS agora com mais detalhes em nosso recurso separado , mas como um resumo rápido, esses são alguns dos principais recursos:

Nova tela inicial

Modo escuro

Sidecar com Catalina

Novos recursos de multitarefa

Gestos de edição de texto

Melhorias no Safari

Aplicativo de arquivos

Gerenciamento de fontes

Lembretes e Encontrar meu

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os próximos modelos do iPad Pro.

Com o coronavírus dominando tantas manchetes, seria surpreendente a Apple adiar o lançamento do iPad Pro para o ano, mas a Apple pretende apresentar seus próximos tablets dentro do cronograma, mesmo que isso signifique disponibilidade limitada para começar.

Além dos novos tablets para 2020, diz-se que a Apple planeja atualizar seus acessórios de teclado inteligente adicionando luz de fundo embaixo das teclas.

As renderizações foram publicadas mostrando o iPad Pro completo com o sistema de câmera tripla que agrega a parte traseira da série iPhone 11 Pro.

Este relatório - via 9to5Mac - sugeriu que os monitores da nova linha do iPad Pro mudariam para Mini-LED e que outros produtos também fossem da mesma maneira, com o MacBook Pro de 16 polegadas também mudando para a tecnologia atualizada em 2020, possivelmente ao mesmo tempo que um MacBook Pro de 14 polegadas é lançado para substituir as atuais de 13 polegadas.

Também foi sugerido que os novos iPad Pros serão baseados em um processador Apple A14X reforçado.

A Bloomberg informou que os próximos modelos do iPad Pro são esperados no primeiro semestre de 2020 e virão com um novo sistema de sensor 3D.

O relatório disse que pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o sistema possui um novo módulo de câmera com dois sensores e um pequeno orifício para o sistema 3D, permitindo que as pessoas criem reconstruções tridimensionais de salas, objetos e pessoas. para realidade aumentada (AR).

Alguns dias depois , o analista Ming-Chi Kuo sugeriu a mesma coisa, acrescentando que os dispositivos podem vir com uma câmera Time-of-Flight .

A Apple poderia ter um teclado tátil sensível ao toque em seus iPads no futuro? Uma patente, descoberta pela Patently Apple , mostra uma tecnologia de háptica de última geração, conhecida como eletrodos estáticos eletrostáticos de padrão estático. Uma variedade de tensões poderia ser aplicada, o que tornaria a digitação no dispositivo diferente.

O site disse que tais esforços podem significar que os teclados com tela sensível ao toque podem potencialmente imitar a sensação de teclados mais tradicionais - mesmo com teclas côncavas - para que os usuários possam encontrar seu lugar no teclado sem olhar para ele .

MacRumours informou que o Elec afirmou que a Apple planeja oferecer tecnologia de câmera com sensor 3D no início do próximo ano. A tecnologia também deve chegar ao iPhone em 2020, mas com base neste relatório, os modelos do iPad Pro serão os primeiros.

A Bloomberg relatou vários detalhes em torno dos próximos modelos de iPad. Ele alegou que os iPad Pro de 2019 apresentariam o mesmo design que seus antecessores, mas com as mesmas atualizações dos iPhones de 2019, incluindo câmera e processador.

O site japonês Macotakara afirmou que fontes dentro da cadeia de suprimentos chinesa disseram que o novo iPad Pro poderia ter uma câmera traseira tripla em uma configuração quadrada - como os modelos iPhone Pro de 2019 devem oferecer.