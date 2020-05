Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O iPad Pro pode ter sido anunciado, mas rumores continuam a girar em torno de outros iPads que podem ou não ser anunciados no final de 2020 ou no início de 2021, particularmente uma atualização para o iPad Air e iPad mini.

Há também um monte de recursos em potencial que podem chegar ao iPad Pro de próxima geração em 2021.

O recém-anunciado iPad Pro vem em tamanhos de 11 e 12,9 polegadas, com base no também novo chipset A12Z Bionic. Não mudou muito em termos de design principal, mas agora existe uma câmera tripla com sensor LiDAR.

Com o iPad Pro e outros modelos, obtendo suporte completo ao trackpad (desde que eles possam executar o iPadOS 13.4). Também veremos o novo Magic Keyboard com trackpad para outros iPads não profissionais, no futuro?

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre os próximos modelos de iPad.

O analista da TF Securities, Ming-Chi Kuo, sugere que haverá um novo iPad de 10,8 polegadas (presumivelmente para substituir o iPad Air) e um novo iPad mini com clock entre o tamanho de 8,5 e 9 polegadas. Isso significa que ele teria uma tela pelo menos meia polegada maior que a atual tela do iPad.

De acordo com um vazador preciso da Apple, a Apple está planejando um iPad Air 2020 com Touch ID sob a tela, o que significa que pode abandonar o painel e parecer muito mais elegante. Embora ainda pensemos que é mais provável que um novo iPad opte pelo Face ID, a retenção do Touch ID no iPhone SE (2020) mostra que a Apple ainda está disposta a criar novos dispositivos com o Touch ID. O vazador também sugere que o novo iPad Air terá uma tela Mini-LED, o que achamos um pouco menos provável.

O analista Ming-Chi Kuo sugere que um novo iPad com Mini-LED pode ser adiado até o início de 2021. Isso pode não ser por qualquer outro motivo, a não ser que já tenhamos uma atualização do iPad Pro em 2020 e faça sentido espaçar as coisas porque o iPad Pro é o mais provável para obter a nova tela. Nesse ponto, é provável que um novo iPad Pro nesse ponto seja lançado com 5G a bordo.

Este relatório - via 9to5Mac - sugeriu que os próximos monitores do iPad mudarão para Mini-LED e que outros produtos também seguirão o mesmo caminho, com o MacBook Pro de 16 polegadas também mudando para a tecnologia atualizada em 2020, possivelmente ao mesmo tempo que um MacBook Pro de 14 polegadas é lançado para substituir as atuais de 13 polegadas.

Também foi sugerido que novos iPads pudessem se basear em um processador Apple A14X reforçado.

A Apple poderia ter um teclado tátil touchscreen em seus iPads no futuro? Uma patente, descoberta pela Patently Apple , mostra uma tecnologia de háptica de última geração, conhecida como eletrodos estáticos de padrão estático. Uma variedade de tensões pode ser aplicada, o que tornaria a digitação no dispositivo diferente.

O site disse que esses esforços poderiam significar que os teclados com tela sensível ao toque poderiam potencialmente imitar a sensação de teclados mais tradicionais - mesmo com teclas côncavas - para que os usuários pudessem encontrar seu lugar no teclado sem olhar para ele. .