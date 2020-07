Os betas públicos iOS 14 e iPadOS 14 já estão disponíveis para o seu iPhone ou iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple lançou as versões beta públicas do iPadOS 14 e iOS 14. Eles poderão baixar gratuitamente da Apple para iPads e iPhones compatíveis a partir de 9 de julho.

Vamos resolver um problema primeiro: NÃO recomendamos que você instale um sistema operacional beta no seu iPhone ou iPad principal. Com uma versão beta pública, é improvável que haja problemas importantes, mas ainda haverá erros e você não deseja descobrir que há um problema no seu telefone quando confiar nele.

Acreditamos que a versão final do iOS 14 e do iPad OS 14 estará disponível para download geral em setembro.

Se você ingressou no programa beta gratuito da Apple anteriormente, precisará se inscrever novamente para essas versões mais recentes.

Com o programa beta público do iOS 13, você pode baixar e instalar o iOS 14 no seu iPhone ou o iPod Touch ou o iPadOS 14 no seu iPad.

Não requer uma conta de desenvolvedor ou envolve o aborrecimento de registrar o UDID do seu dispositivo (um código que identifica o seu dispositivo). Os betas públicos iOS da Apple, bem como as atualizações subsequentes, são automaticamente enviados para o seu dispositivo pelo ar.

Faça backup do seu dispositivo (consulte esta página de suporte da Apple ) Visite o site do Apple Beta Program e clique no botão de inscrição . Entre com seu login no Apple ID. A partir daí, leia e aceite o contrato da Apple. No seu dispositivo iOS, visite beta.apple.com/profile . Faça o download do perfil de configuração beta do iOS (siga as etapas na tela: toque na guia iOS, toque em Baixar perfil e toque em Instalar). Pode ser necessário digitar sua senha e toque em Reiniciar para reiniciar seu dispositivo. Após o download, vá para Geral> Atualização de software no aplicativo Configurações do seu dispositivo e aguarde o prompt beta público do iOS / iPadOS 14 aparecer. Toque para baixar e instalar a versão beta.

