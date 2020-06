Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está preparando a próxima grande atualização para o seu sistema operacional iPad. Chamado iPadOS 14, é compatível com todos os modelos de iPad que estão executando a atualização do iPadOS 13 do ano passado. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Quando a Apple estreou o iPadOS em sua WWDC 2019, apenas disse que era "iPadOS". No entanto, logo se notou que o número da versão técnica era o iPadOS 13 e que agora foi substituído pelo próximo lançamento do ano - iPadOS 14. O principal a se perceber sobre o iPadOS é que ele foi desenvolvido com a mesma base do iOS - mas possui um design exclusivo. , recursos poderosos mais adequados para a tela maior do iPad.

Ele também inclui quase todos os novos recursos do iOS 14.

A Apple já lançou uma versão beta do iPadOS 14 para os desenvolvedores testarem, para que possam preparar seus aplicativos. O grupo público de testes beta da Apple, do qual qualquer um pode participar de graça, poderá testar o software em seguida - em julho. Quando o desenvolvedor e os testes beta públicos terminarem no final deste ano, o iPadOS 14 será lançado oficialmente ao lado do iOS 14 e dos novos modelos do iPhone.

O iPadOSS 13 é compatível com o iPad Air 2 posteriormente. Aqui está uma lista de dispositivos, para que você possa verificar se o seu modelo será suportado:

iPad Pro de 12,9 polegadas (quarta geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (terceira geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (segunda geração)

iPad Pro de 12,9 polegadas (primeira geração)

iPad Pro de 11 polegadas (segunda geração)

iPad Pro de 11 polegadas (primeira geração)

iPad Pro de 10,5 polegadas

iPad Pro de 9,7 polegadas

iPad (sétima geração)

iPad (sexta geração)

iPad (quinta geração)

iPad mini (quinta geração)

iPad mini (quarta geração)

iPad Air (terceira geração)

iPad Air 2

