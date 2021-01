O Apple iPad através do tempo: uma década de iPad revisitada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já se passou uma década desde que o iPad original da Apple chegou às ruas nos Estados Unidos. O iPad foi lançado por Steve Jobs, que fez uma pergunta. Ele perguntou ao público se "havia espaço para algo no meio" do iPhone e do MacBook .

Há muitos que, na época, provavelmente teriam respondido um não inequívoco a essa pergunta.

Mas então a Apple vendeu 3 milhões de iPads em 80 dias e ficou claro que a resposta à pergunta de Steve Jobs era provavelmente a resposta que ele sabia o tempo todo.

Então, como o dispositivo que transformava os tablets em algo mudou desde que foi anunciado pela primeira vez, há uma década? Olhamos para trás, para a história do iPad.

Apple iPad (2010)

Apple iPad 2 (2011)

Apple iPad 3 (2011)

Apple iPad 4 (final de 2012)

Apple iPad Mini (2012)

Apple iPad Air (2013)

Apple iPad Mini 2 (2013)

Apple iPad Air 2 (2014)

Apple iPad Mini 3 (2014)

Apple iPad Mini 4 (2015)

Apple iPad Pro 12.9 (2015)

Apple iPad Pro 9.7 (2016)

Apple iPad (2017)

Apple iPad Pro 10.5 (2017)

Apple iPad Pro 12.9 (2017)

Apple iPad (2018)

Apple iPad Pro 11 (2018)

Apple iPad Pro 12.9 (2018)

Apple iPad Air (2019)

2019's Apple iPad Air is much like the iPad Pro only without FaceID, uniform bezels and the Type-C port. A big, sharp 10.5-inch 1668 x 2224 resolution display, a battery that's capable of lasting all day and support for both Apple Pencil and Smart Keyboards make the iPad Air a great option. Even more so considering the reasonable price point.

We found the 2019 iPad Air able to strike a perfect balance between power and value for money.

iPad mini (2019)

The Apple iPad mini 5 - not an official title - is basically a small iPad Pro and despite the large bezels it remains a very compact tablet. The spec is very powerful with unparalleled power for its price point, the 2019 iPad mini retains the device's most recognisable features: the 7.9-inch screen size alongside the Touch ID Home button.

Apple iPad (2019)

The 10.2-inch iPad Apple released in 2019 replaced the 9.7-inch iPad from 2018. It also was designed to make the most of Apple's new iPadOS operating system while still being the company's most affordable and familiar tablet option.

It's not the most powerful or feature-rich iPad available, but it still boasts some decent specs including a 2160 x 1620 resolution and a chassis constructed from 100 per cent recycled aluminium. As such, the Apple iPad continues to be the logical choice for many.

Apple iPad Pro 12,9 polegadas (2020)

Em 2020, o Apple iPad Pro recebeu uma ligeira reformulação com a adição de um novo processador, câmera aprimorada e todas as vantagens habituais que você esperaria da linha Pro.

Quando o analisamos, não achamos que havia mudado muito em termos de poder de processamento ou velocidade, mas isso porque o iPad Pro sempre foi uma potência.

Apple iPad (8 gerao)

O iPad de oitava geração da Apple foi o iPad mais acessível lançado em 2020. O iPad clássico com o mesmo estilo da geração anterior. Tanto é verdade, que tudo o que realmente mudou foi o processador atualizado.

O Apple iPad continuou a entregar resultados satisfatórios para a maioria dos usuários médios e era mais acessível do que o iPad Air, o que o tornava um ótimo tablet para comprar.

Apple iPad Air (2020)

O Apple iPad Air lançado em 2020 era mais acessível do que o Pro, mas ainda apresentava alguns recursos interessantes, incluindo Touch ID, o chip A14 Bionic, tela True Tone e muito mais.

Quando o analisamos, pensamos que ele tinha muito mais a oferecer do que o Apple iPad padrão e o suficiente para torná-lo mais fácil de justificar do que o iPad Pro

Escrito por Britta O'Boyle. Edição por Adrian Willings.