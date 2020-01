O iPad da Apple através do tempo: uma década de iPad revisitado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O iPad original da Apple foi lançado por Steve Jobs como uma pergunta em 2010. Ele perguntou à platéia se "havia espaço para algo no meio" do iPhone e do MacBook ?

Há muitos que, na época, provavelmente teriam respondido a um inequívoco "não" a essa pergunta.

Mas a Apple vendeu 3 milhões de iPads em 80 dias e ficou claro que a resposta à pergunta de Steve Jobs provavelmente era a resposta que ele sabia o tempo todo.

Então, como o dispositivo que fez dos tablets algo mudou desde que foi anunciado pela primeira vez há uma década? Nós olhamos para a história do iPad.

Anunciado em janeiro de 2010, o iPad original oferecia uma construção de alumínio com bordas quadradas - muito parecido com o que vemos no atual iPad Pro , embora os novos modelos sejam muito mais finos. Ele veio com uma tela de 9,7 polegadas, medida em torno de 13mm de espessura e pesando cerca de 680g.

O modelo de 2010 apresentava um processador Apple A4 de 1 GHz e vinha com capacidade de armazenamento de 16 GB, 32 GB ou 64 GB, além de prometer uma duração de 10 horas da bateria. Os preços começaram em US $ 499 e havia acessórios, incluindo uma docking station para teclado , além de uma docking station padrão para transformar o iPad em uma "ótima moldura".

A segunda geração do iPad foi lançada um ano após a primeira, oferecendo um corpo 33% mais magro - agora 8,8 mm - e reduzindo o peso em cerca de 50g para colocá-lo abaixo da marca de 600g. Ele também possuía um novo chip A5 de núcleo duplo, que teria o dobro da velocidade do original, com gráficos 9x mais rápidos e um alto-falante reposicionado.

A maior diferença com o iPad 2 em comparação com o modelo original: câmeras. Ele tinha uma câmera frontal e uma traseira, permitindo o FaceTime e chamadas de vídeo. Embora isso seja bastante padrão agora, eram grandes novidades na época.

O iPad de terceira geração chegou em 2012, mas embora o design permanecesse basicamente o mesmo que seu antecessor, a tecnologia da tela melhorou bastante. A Apple chamou de "tela Retina" - uma frase que continua a usar agora - e ofereceu 4x os pixels do iPad 2, além de maior saturação de cores.

Também foi introduzido um novo chip A5X para o iPad de terceira geração, que viu o processador gráfico ser atualizado para quad-core, e a resolução da câmera também melhorou - passando de 1 megapixel para 5 megapixels. Os aplicativos dedicados na App Store eram de cerca de 200.000 quando este modelo foi lançado e foi executado no iOS 6.

Apenas 6 meses após o lançamento do iPad 3, a Apple anunciou o iPad 4 . Era praticamente o mesmo que o iPad 3, ou seja, o mesmo monitor Retina de 9,7 polegadas, uma construção de metal que media 241,2 x 185,7 x 9,4 mm e pesava 652g, mas este é o iPad que abandonou o conector de dock de 30 pinos e introduziu o Lightning .

A tela do iPad 4 era igual à do iPad 3 - uma tela Retina com resolução de 2048 x 1536 - embora a Apple tenha equipado o iPad 4 com um novo processador A6X, que era 2 vezes mais rápido que o iPad 3. Ele também fez um movimento para oferecer suporte ao Wi-Fi de banda dupla e uma nova câmera frontal chegou, passando de VGA para 1,2 megapixels.

A Apple lançou o primeiro iPad mini ao lado do iPad 4, marcando um novo território para o iPad. Mantendo uma construção de metal premium, o iPad mini era significativamente menor e mais leve que o iPad padrão, medindo 200 x 134,7 x 7,2 mm e pesando 308 g - portanto, metade do peso. Os painéis ao redor da tela foram reduzidos e a Apple programou o iOS para ignorar as pressões acidentais dos dedos na borda da tela.

O iPad mini tinha bordas arredondadas e curvadas que o iPad original, mas optou pela resolução do iPad 2 em sua tela de 7,9 polegadas - 1024 x 768 pixels - em vez da tela Retina. Ele também usou o processador A5, o que significa que não era tão poderoso quanto o iPad 4. Dito isso, poderia ter sido mini por natureza, mas era poderoso no que oferecia.

A quinta geração do Apple iPad foi chamada de iPad Air e veio com um design totalmente novo, emprestando as bordas curvas do iPad mini. Era 20% mais leve que o iPad 4, com 469g em comparação com 652g, mas também era mais fino - 7,5 mm em comparação com 9,4 mm - e mais curto, tornando o dispositivo mais portátil.

A tela de 9,7 polegadas era a mesma do iPad 4, mas a Apple reduziu os painéis ao redor da tela em 43%, o que significa uma área de visualização maior. As mesmas câmeras que o iPad 4 estavam a bordo do iPad Air, mas a Apple colocou um novo chip A7 sob o capô do Air, que tinha arquitetura de 64 bits que permitia foco automático mais rápido, taxas de quadros de vídeo mais altas e captura de fotos mais rápida, entre outras. outras características.

Um ano após o lançamento do iPad mini, a Apple lançou o iPad mini com tela Retina . O design permaneceu o mesmo, mas a tela passou de uma resolução de 1024 x 768 pixels para uma resolução de 2048 x 1536 pixels, tornando-a a maior resolução possível para um tablet de seu tamanho.

Era um pouco mais grosso e mais pesado que o iPad mini original - 7,5 mm em vez de 7,2 mm e 331g em vez de 308g - mas o design não mudou de outra maneira. As opções de armazenamento incluíam uma opção de 128 GB e a Apple também atualizou o chip para o A7 - que era o mesmo processador encontrado no iPad Air e no iPhone 5S.

A segunda geração do iPad Air ofereceu um design semelhante ao modelo Air original, mas diminuiu ainda mais para 6,1 mm, dando-lhe o título de tablet mais fino que você poderia obter na época. Também era mais leve que o Air de primeira geração, pesando apenas 437g.

Enquanto o tamanho e a resolução da tela permaneceram os mesmos do primeiro Air, o Air 2 introduziu um revestimento anti-reflexo, além de atualizar o chip do A7 para o A8X. A maior mudança entre o Air e o Air 2, no entanto, foi a introdução do Touch ID. Não se sabia então, mas o Air 2 foi o último na linha iPad Air.

O iPad mini 3 chegou ao lado do iPad Air 2, mas, na época, a Apple o encaminhou rapidamente na apresentação, concentrando-se no modelo maior. O design permaneceu o mesmo do iPad mini 2, embora a Apple tenha adicionado o Touch ID ao iPad mini 3 e disponibilizado em ouro.

No entanto, não houve atualização do processador, nem melhorias na câmera e não obteve a tela laminada e antirreflexo ou o Wi-Fi mais rápido que o iPad Air 2 maior. Por fim, o iPad mini 3 foi uma pequena atualização para o iPad mini range.

O original Apple iPad Pro lançado em 2015, marcando novamente um novo território para o iPad. Oferecendo uma enorme tela de 12,9 polegadas com um total de 5,6 milhões de pixels e uma taxa de atualização variável para ajudar a economizar energia, o iPad Pro era o monstro de um tablet. Ele tinha uma configuração de áudio de quatro alto-falantes em comparação com a configuração dupla no iPad Air 2, permitindo 3x o volume e um chip A9X de 64 bits significava que o iPad Pro era 1,8x mais rápido que o iPad Air 2.

Nos limites de sua construção premium de metal, o iPad Pro de 6,9 mm fino possuía um conector inteligente para conectar um teclado dedicado, permitindo transferência de energia e dados. A primeira caneta da Apple também foi lançada juntamente com o iPad Pro, chamado Apple Pencil. Pode ser cobrado diretamente da porta Lightning do iPad Pro.

O Apple iPad mini 4 sucedeu o iPad mini 3 em 2015, embora ninguém soubesse na época que seria o último mini por um tempo. Era mais fino e mais leve que o iPad mini 3 e tinha uma tela totalmente laminada, além de um revestimento anti-reflexo como o Air 2.

A Apple também atualizou o chip no iPad mini 4 para o processador A8 com o coprocessador de movimento M8, e também obteve um salto na resolução da câmera traseira. Fora isso, o design permaneceu o mesmo dos minis anteriores do iPad. No entanto, existem boatos sobre um iPad mini 5 ...

Muitos presumiram que este modelo de iPad seria chamado de iPad Air 3, mas em vez disso, ingressou na linha do iPad Pro. O dispositivo de 9,7 polegadas, chamado iPad Pro 9.7, era um modelo menor do modelo de 12,9 polegadas lançado no ano anterior. Ele oferecia a mesma estrutura fina de alumínio e o sensor de impressão digital Touch ID, mas vinha com uma nova opção de cor: ouro rosa.

O iPad Pro 9.7 tinha o mesmo tamanho e resolução de tela do iPad Air 2, mas adicionou uma saturação de cor 25% maior e marcou o início da tecnologia True Tone da Apple - algo que agora também está disponível nos iPhones mais recentes . As especificações da câmera também foram atualizadas para o iPad Pro 9.7 e também possuíam o mesmo poder do modelo maior 12.9, tornando-o consideravelmente mais poderoso que o Air 2 que ele substituiu.

Este modelo de iPad da Apple foi anunciado discretamente em março de 2017, acima do iPad mini 4, mas abaixo da faixa do iPad Pro. Essencialmente, foi o modelo que substituiu o iPad Air 2, mas a Apple abandonou o nome Air. Ele tinha o mesmo design do iPad Air 2, embora um pouco mais grosso, mas esse modelo não possuía uma tela anti-reflexo laminada.

O iPad da Apple (2017) também não possuía a tecnologia True Tone encontrada nos modelos do iPad Pro e também não vinha em ouro rosa, nem ofereceu o impacto na resolução da câmera traseira. A Apple baixou o preço inicial deste iPad.

O Apple iPad Pro 10.5 chegou à WWDC em 2017, juntamente com uma atualização de especificações do Apple iPad Pro 12.9. O iPad Pro 10.5 foi projetado para substituir o modelo iPad Pro de 9,7 polegadas de 2016, oferecendo uma tela 20% maior e uma redução de 40% nos painéis. No entanto, ele oferecia muitas das mesmas características, incluindo a configuração de quatro alto-falantes, o Smart Connector e a opção de cor rosa ouro.

Sob o capô estava o processador A10X Fusion e o co-processador de movimento M10, que eram 30% mais rápidos em desempenho do que o A9 e 40% mais rápidos em gráficos. Os modelos de armazenamento incluíam 64 GB, 256 GB e 512 GB e eram compatíveis com o Apple Pencil como nos antigos modelos Pro de 12,9 e 9,7 polegadas.

Ao contrário do Apple iPad Pro 10.5, o iPad Pro 12.9 atualizado não viu um novo design. Seus painéis permaneceram os mesmos, assim como o design geral e o tamanho da tela, o que foi uma decepção. Era um dispositivo grande e pesado que muitos gostariam de ter visto a Apple tomar algumas medidas para torná-lo mais portátil, como uma redução no tamanho do painel como o modelo 10.5.

A atualização do iPad Pro de 12,9 polegadas só viu atualizações internas. Substituindo o chip A9X estava o processador A10X Fusion - o mesmo encontrado no modelo de 10,5 polegadas. O novo modelo de 12,9 polegadas também oferece as mesmas especificações de câmera e ofertas de software que o iPad Pro de 10,5 polegadas.

O iPad padrão de 2018 foi projetado como sucessor do modelo de 2017, oferecendo o mesmo design do iPad Air 2. Mais uma vez, ele renuncia a uma tela totalmente laminada e revestimento anti-reflexo, mas adicionou suporte para a Apple Pencil de primeira geração .

Ele perde uma série de recursos do iPad Pro, incluindo a tecnologia de tela Smart Connector e True Tone, bem como nenhuma opção de cor ouro rosa, mas permanece significativamente mais barato que os modelos Pro, direcionados aos estudantes. Também aumentou o processador do modelo de 2017 para o A10.

O Apple iPad Pro 11 chegou em 2018, mas foi projetado para ficar ao lado do modelo do iPad Pro 10.5, em vez de substituí-lo. Oferecendo uma atualização completa do design, o iPad Pro 11 se destaca, reduz seus painéis e abandona o Touch ID em favor do Face ID . Também troca Lightning por USB Type-C.

Uma tela Retina líquida preenche a área útil do dispositivo fino de alumínio de 5,9 mm, oferecendo uma resolução de 2388 x 1668 e o iPad Pro 11 é compatível com o Apple Pencil 2. É também um pouco mais poderoso que o modelo Pro de 10,5 polegadas, com o Processador A12X Bionic, juntamente com a opção de um modelo de 1 TB e câmeras aprimoradas.

Diferentemente da primeira atualização do iPad Pro de 12,9 polegadas, a segunda atualização anunciada em 2018 fez algumas grandes mudanças. Ele não apenas fez grandes reduções na pegada, apesar de oferecer o mesmo tamanho de tela - passando de 305,7 x 220,6 x 6,9 mm para 280,6 x 214,9 x 5,9 mm, mas também se destacou também, como o iPad Pro 11.

O iPad Pro 12.9 de 2018 também reduziu seu peso em 44g, o Face ID substituiu o Touch ID, o Lightning foi substituído pelo USB Type-C e a segunda geração do Apple Pencil fez com que a caneta pudesse se encaixar magneticamente na borda do iPad Pro 12.9 e carregar sem fio . Também foi introduzida uma tela Retina Líquida com cantos arredondados e o chip A12X Bionic foi colocado sob o capô. Também foi disponibilizada uma opção de 1 TB - como o modelo menor de 11 polegadas.

O Apple iPad Air de 2019 é muito parecido com o iPad Pro apenas sem FaceID, molduras uniformes e porta Tipo-C. Uma tela grande e nítida de 10,5 polegadas com resolução de 1668 x 2224, uma bateria capaz de durar o dia todo e suporte para Apple Pencil e Smart Keyboards fazem do iPad Air uma ótima opção. Ainda mais considerando o preço razoável.

Encontramos o iPad Air de 2019 capaz de encontrar um equilíbrio perfeito entre poder e valor para o dinheiro.

O Apple iPad mini 5 - não um título oficial - é basicamente um pequeno iPad Pro e, apesar dos grandes painéis, continua sendo um tablet muito compacto. A especificação é muito poderosa com potência incomparável por seu preço, o iPad mini 2019 mantém os recursos mais reconhecíveis do dispositivo: o tamanho da tela de 7,9 polegadas ao lado do botão Touch ID Home.

O iPad de 10,2 polegadas da Apple lançado em 2019 substituiu o iPad de 9,7 polegadas a partir de 2018. Ele também foi projetado para aproveitar ao máximo o novo sistema operacional iPadOS da Apple, ainda sendo a opção de tablet mais acessível e familiar da empresa.

Não é o iPad mais poderoso ou rico em recursos disponível, mas ainda possui algumas especificações decentes, incluindo uma resolução de 2160 x 1620 e um chassi construído com alumínio 100% reciclado. Como tal, o iPad da Apple continua a ser a escolha lógica para muitos.