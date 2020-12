Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os modelos iPad e iPad Pro da Apple levam o trabalho móvel e o entretenimento ao limite, sem ter que pegar o laptop, mas você está aproveitando ao máximo o seu novo tablet?

Aqui, veremos algumas maneiras de maximizar seu fluxo de trabalho em trânsito ou simplesmente aproveitar melhor seu iPad em casa.

Estas são as melhores dicas e truques do iPad para ajudá-lo a dominar seu tablet Apple e o software iPadOS.

squirrel_widget_171002

Deslize de baixo para cima na tela do iPad e continue deslizando para cima para acessar o App Switcher. A partir daqui, você pode alternar entre os aplicativos abertos.

Deslize para baixo a partir do ícone da bateria no canto superior direito da tela do iPad para acessar o Centro de Controle. Manter os ícones pressionados no Control Center também oferece mais opções e configurações. Você pode personalizar os controles abrindo Configurações> Centro de controle> Personalizar controles.

Para ver suas notificações mais recentes no iPadOS, deslize para baixo a partir do canto superior esquerdo da tela e suas notificações aparecerão no centro da tela do seu iPad.

Deslize para baixo na página inicial do seu iPad para acessar a barra de pesquisa. Isso também exibirá sugestões do Siri.

Se você tem um teclado inteligente conectado ao iPad, pode pressionar Cmd + Barra de espaço para abrir a barra de pesquisa no iPad.

Se estiver usando os modelos iPad Pro (2018), você pode alternar entre os aplicativos deslizando para cima na longa barra branca na parte inferior da tela do iPad Pro, assim como você faz nos modelos de iPhone sem botões . Para outros modelos de iPad, toque duas vezes no botão inicial do Touch ID.

Para fechar janelas no iPad: Inicie o App Switcher (veja acima)> Deslize para cima no aplicativo ou janela que deseja fechar.

Para voltar à tela inicial do iPad, deslize de baixo para cima na tela rapidamente se estiver usando um iPad Pro ou pressione o botão inicial do Touch ID para outros iPads.

Se você tem um modelo iPad Pro 2018, pode tocar em qualquer lugar da tela para ativar o iPad. Se você tiver outro iPad, pressione o botão inicial do Touch ID.

Se você estiver lendo um documento no iBooks, tocar no lado esquerdo da tela do seu iPad o levará de volta à página anterior. Se você estiver em outro aplicativo, como o Safari, deslizar da esquerda para a direita na tela do iPad o levará de volta à tela anterior.

Para alterar a orientação no iPad, basta virar o iPad na horizontal para uma orientação paisagem ou vertical para uma orientação retrato. Se você quiser que a tela do seu iPad pare de girar ao girá-lo, deslize para baixo a partir do canto superior direito da tela inicial para abrir o Centro de controle e toque no ícone com o círculo e a seta ao redor do cadeado.

É possível ter uma janela de aplicativo flutuante (aplicativo Slide Over) em execução no topo de seu aplicativo principal no iPadOS. Para abrir um aplicativo secundário: Deslize lentamente da parte inferior da tela do seu iPad até que o Dock apareça> Tire o dedo da tela> Toque e segure o ícone do aplicativo que deseja carregar> Arraste e solte do Dock para a tela.

O aplicativo secundário aparecerá na parte superior do aplicativo principal que você já estava usando.

Para mover o aplicativo Slide Over secundário para o outro lado da tela: Arraste a partir da parte superior da janela (você verá uma linha longa cinza lá). Você pode movê-lo para o lado esquerdo ou direito da tela.

Com seu aplicativo Slide Over, ou aplicativo secundário, flutuando no topo do aplicativo principal na tela do seu iPad, arraste a parte superior da janela pop-up para cima ou para baixo. O aplicativo preencherá parte da tela, junto com seu aplicativo principal para dividir a tela do iPad em duas e permitir que você use os dois aplicativos ao mesmo tempo.

Por padrão, o aplicativo Slide Over ou aplicativo secundário ocupa 50% da tela do seu iPad quando você inicia o modo de tela dividida. Se você quiser tornar o aplicativo secundário o aplicativo principal ou maior, ou torná-lo menor, mova a linha divisória escura para a esquerda ou direita e as telas mudarão de tamanho de acordo.

Para sair da tela dividida ou se livrar do aplicativo Slide Over: Deslize para cima a partir da barra preta na parte inferior do aplicativo que deseja remover. Ele aparecerá então sobre o outro aplicativo e você deslizará para cima para removê-lo.

Certifique-se de ter o aplicativo Fotos ou o aplicativo de arquivos em execução junto com o Mail ou Mensagens. Você pode arrastar e soltar arquivos e imagens em e-mails ou mensagens. Encontre a imagem / arquivo que deseja e arraste-o para a Mensagem ou e-mail que você está redigindo.

Faça o Safari rodar junto com o Notes na visualização em tela dividida. Você pode então arrastar pedaços de texto ou um URL do Safari para o Notes. Toque no texto que deseja copiar, mantenha-o pressionado e arraste-o para Notas. Você precisará ter os dois aplicativos abertos na mesma tela para que funcione.

No iPadOS 14, você pode adicionar widgets à tela inicial, assim como no iOS 14. Para adicionar widgets à tela inicial: coloque o iPad na orientação paisagem> Toque e segure a tela inicial> Deslize para a direita> Ativar Keep on Home Tela> Toque em "+" para adicionar mais widgets> Concluído.

O Smart Stack mostra informações relevantes ao longo do dia, como clima, seu próximo evento de calendário ou fotos de sua biblioteca. Para adicionar um Smart Stack à sua tela inicial: Coloque seu iPad na orientação paisagem> Toque e segure a tela inicial> Toque em "+"> Toque em Smart Stack> Adicionar widget> Concluído.

Todos os iPads compatíveis com iPadOS oferecem Modo escuro. Para ativar ou desativar o Modo escuro: Abra Configurações> Tela e brilho> Marque ou desmarque Escuro. Se você tocar em Opções abaixo, poderá definir uma programação.

Se você deseja saber que tipo de iPad você possui ou descobrir a geração: Abra Ajustes> Geral> Sobre. A partir daqui, você poderá ver a versão do software que está executando, bem como o nome do modelo do seu iPad e o número do modelo. O número de série também pode ser encontrado aqui.

É possível adicionar a visualização Hoje à tela inicial do seu iPad. Verifique se o seu iPad está na orientação paisagem. Deslize para a direita na tela inicial e pressione Editar. Em seguida, ative o botão para manter a Visualização de hoje na tela inicial.

A Visualização de hoje fornecerá informações oportunas de seus aplicativos favoritos, em um piscar de olhos. Você pode adicionar e organizar widgets para ter exatamente o que deseja que apareça - veja a dica abaixo para descobrir como.

Role até a parte inferior da Visualização de hoje e pressione "Editar". A partir daqui, você pode adicionar e remover widgets, bem como alterar os favoritos fixados na parte superior e reordenar como deseja que os widgets apareçam.

Se você perdeu seu iPad e tem outro dispositivo Apple: Abra o Find My app (círculo verde com um ponto azul em um fundo branco)> Toque em Dispositivos na parte inferior> Toque em seu iPad na lista> Você pode então escolher uma série de opções, incluindo tocar um som se você achar que perdeu seu iPad por perto ou obter instruções para o último local conhecido.

Com iPadOS e macOS Catalina ou posterior, é possível usar um iPad como monitor secundário para o seu Mac. Você precisará estar conectado ao iPad e ao Mac com o mesmo ID Apple. Leia nosso artigo separado sobre como o Sidecar funciona e como iniciá-lo .

Para trabalhar em arquivos de uma unidade externa no seu iPad: Conecte a unidade externa ao seu iPad usando um adaptador> Abrir Arquivos> Toque na unidade externa na barra lateral. Você pode simplesmente puxar a unidade quando terminar.

Adicione aplicativos ao Dock do iPad simplesmente mantendo o ícone do aplicativo pressionado e arrastando-o para a posição no Dock. O Dock pode conter até 13 aplicativos ou pastas e mais dois aplicativos "mais recentes". Se você tiver apenas 11 aplicativos em seu Dock, poderá ter mais três aplicativos "mais recentes".

Por padrão, há uma pequena seção do Dock do iPad reservada para aplicativos usados recentemente. Ele fica à direita do Dock e separado de outros aplicativos ancorados por uma linha divisória vertical fina. Se você não quiser que os aplicativos recentes apareçam: Abra Ajustes> Tela inicial e Dock> Desative a opção Mostrar aplicativos sugeridos e recentes no Dock.

O teclado do iPad facilita o acesso aos símbolos e números que você usa com frequência. Deslize rapidamente para baixo na tecla correspondente para obter seus principais símbolos de pontuação e números. As opções secundárias ainda estão acessíveis ao tocar na tecla de símbolos.

No iPadOS, você pode apertar para encolher o teclado e movê-lo para onde quiser na tela do seu iPad. Isso não apenas permite a digitação com uma mão, mas você também pode ver mais do que está na tela do seu iPad sem que o teclado fique no caminho.

Para copiar e colar em um iPad com iPadOS, selecione uma imagem ou texto e aperte três dedos para copiar. Para colar, aperte para abrir com três dedos.

Abra o aplicativo Notas> toque no ícone da câmera no canto superior direito> Escolha "Digitalizar documentos" e tire uma foto de um documento. Você pode optar por fazer com que ele detecte o documento automaticamente ou manualmente. Assim que a foto é tirada, o iPad pode realinhá-la automaticamente para torná-la um documento plano e editável.

Para fazer uma captura de tela no iPad, pressione e solte rapidamente o botão Início e o botão Repousar / Despertar. Você pode então tocar na miniatura para marcar a captura de tela ou compartilhá-la. Todas as capturas de tela aparecerão no aplicativo Fotos .

Para aqueles com um iPad Pro (2018) ou posterior, ou o iPad Air mais recente, pressione e solte rapidamente o botão de aumentar o volume e o botão Repousar / Despertar.

Se você quiser imprimir a tela, toque na imagem e depois no retângulo com a seta, seguido de Imprimir. Você precisará estar conectado a uma impressora para que isso funcione.

Se você ativar o Fotos do iCloud, todas as fotos tiradas ou editadas em seu iPad ou outro dispositivo Apple estarão acessíveis em todos os seus dispositivos. Abra Ajustes> Toque em seu nome na parte superior> iCloud> Fotos> Ativar Fotos do iCloud.

Você pode criar pastas para ajudá-lo a organizar seus aplicativos. Para criar uma nova pasta, toque e segure um aplicativo> Reorganizar aplicativos> Arraste um aplicativo sobre o outro e uma pasta será criada. Você pode então renomear a pasta tocando no cabeçalho na parte superior da pasta.

Se você tem vários membros da família, todos usando dispositivos Apple, vale a pena configurar o Compartilhamento de Família para que você possa compartilhar o armazenamento iCloud e os aplicativos entre os dispositivos. Você pode ler tudo sobre o Compartilhamento de Família em nosso recurso separado , mas para começar, abra Configurações> Toque em seu nome> Configurar Compartilhamento de Família.

Você precisará de um mouse Bluetooth se quiser conectá-lo ao iPad. Abra Configurações> Toque em Bluetooth> Certifique-se de que o Bluetooth do seu mouse esteja ligado> Selecione o mouse na seção Outros Dispositivos> Siga as instruções de emparelhamento.

Por padrão, seu iPad provavelmente irá travar automaticamente após dois minutos, o que significa que a tela ficará escura se você não o tiver usado por esses dois minutos. Para manter a tela do iPad ligada por mais tempo: Abra Ajustes> Tela e Brilho> Bloqueio Automático> Escolha entre 2 Minutos, 5 Minutos, 10 Minutos, 15 Minutos e Nunca.

Os modelos do iPad Pro (2018) e o novo recurso Face ID, o que significa que, como os iPhones mais recentes, você pode desbloqueá-los com o seu rosto. O ID de rosto permite que até dois rostos sejam armazenados para desbloquear o dispositivo sem uma senha. Vá para Configurações> ID facial e senha> Configurar uma aparência alternativa.

Se você tem um modelo de iPad com Touch ID, pode adicionar até cinco impressões digitais para que dedos diferentes ou pessoas diferentes possam usar o Touch ID para desbloquear o iPad sem precisar inserir a senha.

Abra Configurações> Touch ID e senha> Adicionar impressão digital.

Vá para Mensagens> Escrever uma mensagem para um amigo> Toque no ícone Memoji> Toque em um adesivo> Arraste-o para a conversa.

Para responder diretamente a uma mensagem anterior no iMessage: Abra Mensagens> Abra o bate-papo> Toque duas vezes no balão da mensagem> Toque em responder.

Para modelos do iPad Pro (2018) e mais recentes, você pode usar Memoji e Animoji em uma chamada FaceTime. Faça a ligação do FaceTime para a pessoa com quem deseja falar primeiro e, quando estiver na ligação, pressione o ícone de estrela para revelar os personagens Animoji e Memoji. Você pode então continuar a conversa ou alterar os personagens com o pressionar de um botão.

Seu iPad deve exibir automaticamente a hora correta, mas se você quiser alterar a hora ou ajustar o relógio do iPad para 12 ou 24 horas, ou alterar o fuso horário: Abra Ajustes> Geral> Data e Hora.

A partir daqui, se você desativar a alternância Definir automaticamente, poderá alterar a hora. Você também pode ativar ou desativar o Horário de 24 horas, escolher o Fuso Horário e escolher se deseja que a data seja exibida na barra de status da tela inicial.

Abra Configurações> Role para baixo até Safari> Role para baixo até Limpar histórico e dados do site> Limpar.

Se você deseja alterar a página inicial no Safari - defina-a para o Google, por exemplo - você precisará abrir o Safari em seu iPad> Vá para a página que deseja definir como sua página inicial> Toque no retângulo com a seta no topo direita da tela> Adicionar à tela inicial> Renomear a página se desejar> Toque em Adicionar no canto superior direito.

Abra Configurações> Touch ID e senha / ID facial e senha> Role para baixo até a seção "Permitir acesso quando bloqueado". Ative ou desative o que você deseja acessar quando o iPad estiver bloqueado.

Se o seu iPad estiver carregando, haverá um símbolo de raio próximo ao ícone da bateria no canto superior direito da tela do seu iPad. Se o seu iPad estiver bloqueado, um grande ícone de bateria aparecerá no meio da tela de bloqueio do iPad.

Para carregar seu iPad mais rápido, você pode tentar colocá-lo no modo Avião. Para fazer isso, deslize para baixo a partir do canto superior direito da tela inicial do iPad e toque em Avião.

A melhor maneira de recarregar a bateria do seu iPad mais rapidamente, no entanto, é comprar o carregador USB-C de 30 W da Apple e um cabo USB-C para Lightning ou um cabo USB-C para USB-C, dependendo do modelo de iPad que você possui. Se você tiver um MacBook, talvez só precise comprar o cabo, pois os MacBook mais novos vêm com um carregador rápido na caixa.

Abra Configurações> Bateria. A partir daqui, você poderá ver os últimos dois dias ou usar, ou as últimas 24 horas, dependendo da guia que selecionar. Abaixo de cada guia, haverá um gráfico e uma lista de aplicativos mostrando o uso da bateria por aplicativo.

Abra Configurações> Bateria> Ativar ou desativar porcentagem da bateria.

Para conectar o Apple Pencil ao iPad, conecte-o à porta Lightning na parte inferior do iPad. Em seguida, você precisará confirmar o emparelhamento e seu iPad e o App Pencil estarão conectados e prontos para uso.

Se você tiver um Apple Pencil e um iPad compatível: acorde a tela> toque duas vezes na tela de bloqueio com a ponta do Apple Pencil e você poderá abrir as notas e começar a criar uma nova nota. Isso funciona mesmo se a tela estiver bloqueada.

Para certificar-se de que esse recurso está ativado: Abra Configurações> Notas> Defina o que você deseja que o recurso "Acessar notas a partir da tela de bloqueio" faça. Você pode fazer com que ele sempre crie uma nova nota ou retome a última nota criada na tela de bloqueio.

Com o iPadOS 14, se você desenhar formas com o Apple Pencil e pausar no final do desenho, a forma perfeita se encaixará no lugar.

Desenhe uma estrela, coração, círculo, quadrado ou outra forma e segure o lápis no final da forma até que a forma perfeita se encaixe no lugar.

No aplicativo Notas, use o Apple Pencil para começar a escrever uma nota manuscrita. Você pode alternar entre notas escritas à mão e digitadas na mesma nota.

Você encontrará o campo Pesquisar no menu lateral de Notas, na parte superior de suas notas. Você pode usá-lo para pesquisar notas escritas à mão e digitadas. Se sua caligrafia for clara o suficiente, o Notes entenderá o que você está escrevendo.

Com o seu Apple Pencil, você pode rapidamente assinar documentos, fazer anotações em PDFs ou páginas da web simplesmente colocando a ponta do Apple Pencil na tela.

Se você estiver usando o Apple Pencil (2ª geração) com os modelos mais recentes do iPad Pro (2018) ou mais recentes, pode alterar o que o recurso de toque duplo faz.

Vá para Configurações> Apple Pencil. Aqui você pode optar por alternar entre a ferramenta atual e a borracha, a ferramenta atual e a última usada, ou mostrar a paleta de cores. Você também pode optar por desligar o recurso completamente. Este recurso não está disponível no Apple Pencil de primeira geração.

Com um teclado inteligente Apple iPad, você pode pressionar e segurar a tecla "CMD" para revelar todos os seus atalhos de teclado disponíveis. Na maioria dos casos, eles correspondem aos que você está acostumado a usar em um Mac, se tiver um.

Cmd + N: abre uma nova janela, que é útil para visualização dividida no Safari.

Cmd + H: leva você para a tela inicial.

Cmd + Barra de espaço: leva você direto para pesquisar.

Cmd + Tab: Permite rolar pelos aplicativos abertos.

Segure Cmd: revela atalhos de aplicativos.

Cmd + Shift + 3: faz uma captura de tela de toda a tela.

Cmd + Shift + 4: faz uma captura de tela e a abre automaticamente no modo de marcação.

Se você estiver usando um modelo iPad Pro (2018) ou posterior com Face ID, basta tocar na barra de espaço e o iPad é aberto. Apenas certifique-se de estar olhando para a câmera de identificação facial ao fazer isso.

Escrito por Stuart Miles e Britta O'Boyle.