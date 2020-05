O que é a tela True Tone da Apple?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple possui uma tecnologia chamada True Tone, presente nos monitores de alguns de seus dispositivos.

A tecnologia apareceu pela primeira vez no iPad Pro em 2016, mas posteriormente foi adicionada a dispositivos como iPhones a partir do iPhone 8 em diante, além dos laptops da Apple lançados após meados de 2018.

O que é a tecnologia True Tone da Apple, o que o True Tone faz e como melhora a exibição? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o True Tone.

Os dispositivos com a tecnologia True Tone apresentam sensores que medem a cor e o brilho da luz ambiente. O dispositivo usa essas informações para ajustar automaticamente sua exibição, para que possa corrigir o ponto e iluminação do branco com base na sua iluminação ambiental, a fim de renderizar o tipo certo de branco sob quaisquer condições. Essa tecnologia não é nova, já que alguns monitores de desktop a oferecem há muito tempo.

É importante lembrar que o sistema óptico humano está constantemente comparando quase branco com perfeitamente branco e que um branco "melhor" pode afetar nosso contraste percebido do que quer que esteja olhando, o que significa que um ponto branco ajustado deve ser mais confortável para o nosso olhos. Isso também significa que os dispositivos com True Tone devem ser mais legíveis sob luz solar direta, melhorando sua usabilidade de maneira sutil.

No entanto, há outro elemento importante para os criativos, que é garantir que as cores exibidas permaneçam consistentes e precisas. Em termos de MacBooks com True Tone, a tecnologia proporciona uma experiência de visualização natural que não é distorcida pela luz ambiente.

Eis como a Apple explicou sua tela True Tone quando foi lançada: "O iPad Pro de 9,7 polegadas possui tecnologias avançadas de tela, incluindo uma tela True Tone, que usa novos sensores de quatro canais para ajustar dinamicamente o balanço de branco da tela para corresponder a luz ao seu redor para uma experiência visual mais natural e precisa em papel branco ".

O Tom verdadeiro está ativado por padrão, mas pode ser ativado ou desativado.

No iPhone e iPad: Abra Configurações> Tela e brilho> Ative ou desative o tom verdadeiro.

No Mac: escolha o menu Apple no canto superior esquerdo> Preferências do sistema> Monitores> Clique na guia Vídeo> Marque ou desmarque True Tone.

Por que você desativaria o True Tone? Preferência pessoal - como Turno da noite ou brilho automático, às vezes você só quer que as coisas permaneçam estáticas e não mudem enquanto as olha.

Turno da noite foi um recurso que a Apple introduziu no iOS 9.3. Ele usa o relógio e a geolocalização do iPad ou iPhone para ajustar automaticamente as cores na tela para o final mais quente do espectro após o anoitecer. A idéia é reduzir a exposição à luz azul, o que estimula o cérebro e pode mantê-lo acordado, levando a uma noite de sono ruim.

O Turno da noite funciona como True Tone, mas por um motivo diferente. Ele fornece uma tela mais quente perto da hora de dormir, para reduzir a quantidade de luz azul emitida pela tela.

Como resultado, a tela aparece mais laranja. Uma tela mais quente deve ser muito mais confortável para a leitura noturna, quando a luz ambiente provavelmente estiver mais baixa. A Apple sugere que a luz azul pode afetar nosso sono jogando fora nosso ritmo circadiano, que modera nosso relógio corporal.

O turno da noite deve reduzir os efeitos negativos do uso do dispositivo à noite. Você pode ajustar as configurações do turno da noite, agendá-lo e alterar a temperatura da cor. Para fazer isso:

No iPhone: Abra Configurações> Tela e brilho> Turno da noite.

No Mac: escolha o menu Apple no canto superior esquerdo> Preferências do sistema> Monitores> Clique na guia Turno da noite.