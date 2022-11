Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Não é segredo que o armazenamento interno na linha de pastilhas Fire da Amazon é um pouco limitado. Se você já teve uma criança reclamando com você porque ela não pode baixar mais jogos ou vídeos para seu tablet, você saberá disso melhor do que ninguém.

Felizmente, você pode expandir o armazenamento de quase todos os modelos de tabletes Fire. Certamente, você pode expandir o armazenamento de qualquer um dos modelos mais recentes, e até mesmo fazer uso de um recurso que lhe permite adotar o cartão microSD como armazenamento interno para salvar aplicativos e jogos.

O que eu preciso?

Você precisará de um cartão microSD, de preferência um cartão 'Classe 10', para garantir que ele tenha velocidade de leitura e escrita suficientemente rápida. Esses são muito acessíveis hoje em dia; até mesmo as versões básicas da Amazon têm velocidades de leitura e escrita rápidas agora, portanto você não precisará realmente se preocupar com o desempenho.

Ainda assim, recomendamos a obtenção de um SanDisk Ultra, você pode obter um cartão Classe 10 de 128GB por um preço muito razoável e - com ele - dobrar ou quadruplicar o armazenamento de seu tablet Fire. Além disso, os aplicativos funcionarão bem nele se você decidir usar o cartão SD como armazenamento interno.

É claro, se você quiser mais de 128GB, você pode obtê-lo. A maioria dos Fire tablets suporta até 512GB adicionais, com alguns dos modelos maiores e mais novos, suportando até 1TB de armazenamento adicional. No entanto, suspeitamos que 128GB serão suficientes para a maioria das pessoas.

Que modelo de pastilhas Fire pode ser expandido?

Fire 7, Fire HD 8 e Fire HD 10

Todos os modelos atuais de Fire tablet suportam um cartão microSD, e muitos modelos mais antigos também suportam. Basta procurar a pequena aba de plástico na borda inferior se você estiver segurando-a na orientação da paisagem com a câmera na parte superior.

Isso significa que você pode comprar qualquer uma das pastilhas Fire que a Amazon oferece atualmente e saber que você será capaz de adicionar armazenamento se e quando necessário.

Como posso expandir o armazenamento?

Felizmente, o processo de colocar seu cartão SD no tablet é simples. Tudo o que você precisa fazer é localizar a porta SD acima mencionada sob a aba de plástico.

Se você estiver segurando o Fire HD 8 em modo paisagem com a câmera na moldura superior, a porta microSD está na borda inferior, perto do canto direito. Se você estiver segurando em retrato com as portas e botões na borda inferior, a porta do microSD está no lado direito, perto do canto esquerdo.

Abra a aba de plástico e empurre o cartão microSD com a parte superior do cartão voltada para cima e os pontos de contato dourados na parte inferior voltados para baixo (ou da mesma forma que a parte de trás do tablete).

Mensagem 'Cartão microSD incompatível', o que devo fazer?

Se você receber uma notificação em seu tablet Fire dizendo que o cartão SD inserido não é compatível ou está com defeito, você precisa formatá-lo. Mais uma vez, é um processo bastante simples. Basta tocar na opção 'Formatar & Apagar' na notificação e ela o levará para a tela de formatação do cartão. Você pode escolher se deseja formatá-lo como um cartão SD 'portátil' padrão ou formatá-lo para adotá-lo como armazenamento interno.

Se você quiser limpá-lo manualmente e formatá-lo novamente você pode ir para Configurações > Armazenamento > Escolha o cartão SD e então toque nos três pontos no canto superior e selecione 'formatar como armazenamento portátil', ou 'formatar como armazenamento interno'.

Use o cartão SD como armazenamento interno em Fire tablet

Como o sistema operacional Fire tablet é baseado no Android - e o Android teve a capacidade de "adotar" o armazenamento externo como interno por alguns anos - você usa um cartão de memória como memória interna. Isso significa que você não só é capaz de salvar arquivos e conteúdo nele, mas também instalar aplicativos e executá-los a partir do cartão microSD.

Novamente - se você receber aquela mensagem 'cartão microSD incompatível', toque na opção 'Formatar & Apagar' na mensagem pop-up e depois escolha 'usar como armazenamento interno'. Leia o aviso popup sobre como limpar o conteúdo existente do cartão e toque em 'formatar dispositivo de armazenamento'. Agora é só esperar que a formatação seja concluída.

Mova os aplicativos ou dados do tablet Fire para o cartão SD

Uma vez que o cartão esteja instalado e formatado, você pode mover seus dados, conteúdo e aplicativos para o cartão SD. Fazer isso é um processo simples. Para mover o conteúdo/dados, o processo é o seguinte:

Configurações abertas Torneira 'Armazenamento Selecione 'Mover dados para cartão SD'. Na tela seguinte confirmar que você deseja mover dados/conteúdo

É isso aí. Basta esperar que o tablet mova seu conteúdo do armazenamento interno para o cartão microSD. É quase exatamente o mesmo processo para mover aplicativos:

Configurações abertas Torneira 'Armazenamento Selecione 'Mover aplicativos para cartão SD'. Leia o aviso pop-up, depois toque em 'Move apps'.

O processo de mover aplicativos do armazenamento interno para o armazenamento SD leva um pouco de tempo, portanto você pode precisar ser paciente e esperar que o processo seja concluído.

Escrito por Cam Bunton.