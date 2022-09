A Amazon anuncia o novo Fire HD 8 de 2022 - mas o que há de novo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Amazon Fire HD 8 foi atualizado pela última vez em 2020, trazendo um novo design geral. A última atualização da Amazon aumenta a potência - reclamando um aumento de 30% na potência graças a uma atualização do processador.

A versão 2022 do Fire HD 8 é basicamente o mesmo design geral e dimensões, mas há uma leve redução no peso, tornando este popular tablet de viagem um pouco mais portátil.

Como antes, existem várias versões diferentes deste dispositivo: existe o modelo Fire HD 8 padrão, mas depois ele salta para o Fire HD 8 Plus que tem 3GB de RAM e Qi de carregamento sem fio - e é compatível com a doca de carregamento sem fio da Amazon.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Em seguida, você tem as versões para crianças. Esse é o Fire HD 8 Kids e o Fire HD 8 Kids Pro. Estes tablets são basicamente os mesmos, mas em um estágio de uma idade ligeiramente diferente. O modelo Kids é para 3-7 enquanto o Kids Pro é destinado a crianças de 6-12 anos de idade.

O hardware é o mesmo, mas há uma experiência de software ligeiramente diferente fora da caixa projetada para se adequar melhor às crianças mais velhas.

Como antes, o Fire HD 8 vem com uma tela de 8 polegadas com resolução de 1200 x 800 pixels. Há 32 ou 64GB de armazenamento - com suporte para microSD de até 1TB - enquanto a bateria promete 13 horas de uso.

O tablet irá carregar em 5 horas com o carregador de 5W que está incluído, mas suportará até 15W de carga (você teria que fornecer seu próprio carregador para isso). Como mencionado, há carga sem fio Qi no Plus, com a doca vendida separadamente.

Portanto, esta não é uma grande mudança para a família de dispositivos Fire HD 8, mas sim uma atualização de meia-vida e um reflexo de que estas pastilhas são extremamente populares entre uma grande variedade de usuários.

Os comprimidos em si estarão disponíveis a partir de 19 de outubro de 2022, mas já estão disponíveis para pré-encomenda.

Há uma gama de cores, incluindo uma Rosa (rosa). Sempre gostamos de usar o Fire HD 8 e temos certeza de que o modelo 2022 continuará a ser um dos dispositivos mais populares da Amazon. É ótimo para assistir filmes e entretenimento, tornando-o um companheiro de viagem acessível.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 30 Novembro 2021 A Black Friday e a Cyber Monday são o evento mais vendido do ano e algumas ofertas ainda estão disponíveis

squirrel_widget_12855743

Escrito por Chris Hall.