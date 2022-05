O que há de novo no Amazon Fire OS 8?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon não é um fabricante típico de Android. Embora seja bem conhecido que a Amazon usa o Android como plataforma para alimentar seus dispositivos, ela não está usando o mesmo Android que você encontraria no último telefone Samsung ou Pixel.

Em vez disso, ele conta com o projeto de código aberto Android - AOSP - o código base do Android e depois adapta tudo para se adequar a seus próprios fins. Isto é diferente do skinning como você encontrará em um smartphone, já que não há aplicativos do Google em dispositivos Amazon. Em vez disso, ele está usando o código base de forma similar ao Huawei e alguns se referem a ele como uma versão "bifurcada" do Android.

Isso significa que o Fire OS - como encontrado nos tablets do Amazon Fire - funciona de forma similar e familiar ao Android, mas no esquema mais grandioso das coisas, não é realmente comparável com os que rodam os serviços móveis do Google.

A grande mudança que vem com o Fire OS 8 é que ele passa a ser o Android 11. O Android 11 foi lançado em 2020, mas não fuja pensando que isso significa que está desatualizado, porque estamos literalmente falando de código e os tablets Fire não são realmente comparáveis a outros dispositivos Android.

No entanto, na verdade incorpora alguns elementos que foram introduzidos no Android 10 - mas isso não significa que todos os elementos do Android 11 estejam incorporados.

O Fire OS 7 foi baseado no Android 9.

Há uma série de novos recursos que estarão disponíveis no Fire OS 8 que irão melhorar o ambiente para os desenvolvedores e resultar em melhores dispositivos. Alguns dos seguintes recursos precisarão ser usados pelos desenvolvedores para melhorar os aplicativos, mas alguns poderão ser encontrados em mudanças na experiência que a Amazon oferece.

Também pode haver novas funcionalidades introduzidas pela Amazon que não foram reveladas - assim como não sabemos a data ou os modelos que receberão a atualização - apenas que esperaríamos que ela fosse lançada em 2022 e (provavelmente) estrear no novo tablet Fire 7.

O modo escuro de todo o sistema chegou com o Android 10 e o Fire OS 8 permitirá que os aplicativos optem por entrar ou sair do tema escuro, o que significa que você terá mais opções sobre como seus aplicativos ficarão.

Uma das mudanças no Android 10 permite que as configurações do sistema relevantes a um aplicativo sejam acessadas diretamente do aplicativo sem a necessidade de sair - por exemplo, Wi-Fi. Isto deve permitir um maior controle ao usar aplicativos.

O arquivo de imagem de alta eficiência (HIEF) é um formato de imagem que permite imagens de maior qualidade em tamanhos de arquivo menores. Os aplicativos que usam isto podem potencialmente carregar mais rapidamente ou usar menos dados ao mostrar suas imagens.

Há um melhor controle sobre o que os aplicativos fazem em segundo plano, por exemplo, limitando o acesso aos dados de localização em segundo plano ou impedindo que um aplicativo se inicie em segundo plano e o interrompa.

Um dos novos elementos no Android 11 foi o controle de permissão único. Em vez de conceder um aplicativo de acesso às permissões (que pode ser a câmera, microfone ou local) em uma base permanente, você pode conceder essa permissão por uma ocasião. É outro método de preservar a privacidade, limitando o que os aplicativos podem fazer.

Escrito por Chris Hall.