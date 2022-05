Amazon Fire 7 recebe atualização de 2022 com USB-C, mais potência e novo design

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Fire 7 - a pastilha mais acessível da Amazônia - vem fazendo tic-tac há vários anos com poucas mudanças. Mas na nova versão de 2022 do comprimido, a Amazon deu a ele uma espécie de transformação.

Já vimos movimentos similares do Fire HD 8 e Fire HD 10 anteriormente, com uma mudança no design para biséis mais estreitos levando a um visual mais moderno - o Fire 7 de 2022 obtém esse benefício, agora cerca de 12mm mais curto do que era antes, com esses biséis largos banidos.

Mais significativamente, há internos com uma mudança para um processador quad-core de 2,0GHz em relação aos 1,3GHz anteriores, e uma duplicação da RAM para 2GB. A Amazon diz que isto leva a um aumento de 30% no desempenho, o que será muito bem-vindo.

Squirrel_widget_12852483

O armazenamento permanece igual a 16 ou 32GB, com 1TB microSD agora suportado, enquanto a vida útil da bateria é agora classificada em 10 horas em vez de 7 horas.

Felizmente, a recarga agora ocorre através de USB Type-C, portanto não há necessidade desse carregador Micro-USB e você pode carregar este tablet com seu laptop ou carregador de telefone (Android), o que é um bônus para quem viaja, pois você precisará levar menos cabos.

Portanto, este é um avanço definitivo em relação à versão anterior deste tablet, o que significa que ele será apenas um pouco mais suave ao usar o Fire OS - a versão do Android da Amazon - para saltar através de aplicativos e conteúdo.

Estes tablets são projetados ao redor do ecossistema da Amazônia, portanto o Prime Video é a frente e o centro, mas há pleno acesso a uma gama completa de serviços como Netflix ou Disney+, bem como aplicativos e jogos populares.

Também há o Alexa a bordo, com controle de voz, enquanto as câmeras frontal e traseira permitem a captura de fotos ad hoc ou, mais provavelmente, chamadas de vídeo.

Há um ligeiro aumento no preço, portanto este é um pouco mais caro que a versão anterior (que ainda está disponível), mas achamos que as atualizações justificam o ligeiro aumento no preço.

Como sempre, no entanto, há todas as chances de que este tablet possa ser descontado através de eventos como Prime Day e Black Friday, se você quiser economizar um pouco mais. Ela está disponível para encomenda agora, com embarque para o final de junho.

Squirrel_widget_12852483

Escrito por Chris Hall.