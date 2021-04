Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon atualizou sua linha de tablets, com uma nova versão de seu Fire HD 10 e a introdução do Fire HD 10 Plus.

Ambos estão disponíveis para pré-encomenda agora, a partir de £ 149,99 e £ 179,99 no Reino Unido, respectivamente.

O 2021 Amazon Fire HD 10 é executado em um processador octa-core com 3 GB de RAM - 50 por cento mais RAM do que o modelo anterior.

Ele também recebe uma tela Full HD aprimorada de 10,1 polegadas, que é mais brilhante, e um design mais fino e leve.

A duração da bateria é de até 12 horas, com variantes de 32 GB e 64 GB disponíveis. O armazenamento também pode ser expandido com o uso de um cartão microSD opcional. Cartões de até 1 TB são suportados.

Há uma câmera de 2 megapixels na frente para videochamadas e similares. O som Dolby Atmos também é compatível.

O Amazon Fire HD 10 Plus é semelhante, mas tem alguns obstáculos significativos nas especificações.

Você obtém 4 GB de RAM, por exemplo, com a Amazon chamando-o de o tablet mais poderoso já lançado. Ele também recebe um toque macio, acabamento premium e carregamento sem fio.

Ambos os tablets também podem ser adquiridos em um pacote de produtividade, a partir de £ 209,99. Isso inclui um estojo de teclado removível e uma assinatura de 12 meses do Microsoft 365 Personal. Isso dá acesso ao pacote Office de aplicativos premium, mais 1 TB de armazenamento OneDrive e alguns benefícios extras.

A capa do teclado também pode ser adquirida separadamente por £ 49,99. Uma doca de carregamento sem fio Made for Amazon da Anker também está disponível por £ 49,99.

O Fire HD 10 estará disponível nas cores preto, denim, lavanda e oliva. O Fire HD 10 Plus estará disponível exclusivamente em ardósia.

Escrito por Rik Henderson.