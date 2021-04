Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon revelou quatro tablets para crianças - um novo Fire HD 10 Kids para combinar com a versão adulta também anunciada hoje, além de três novos tablets Fire Kids Pro.

Eles vêm em tamanhos de 7, 8 e 10 polegadas para combinar com outros tablets da Amazon e são voltados para crianças mais velhas na faixa de 6 a 12 anos.

Eles são todos tablets Full HD com processadores octa-core e a mesma garantia de dois anos sem preocupações da Amazon , o que significa que você pode obter um substituto se um estiver quebrado.

Eles também vêm com um ano de assinatura do Amazons Kids + para conteúdo curado, além de um case fino que não é tão volumoso como o case padrão Fire Kids Edition. O case vem em preto ou azul. Existem também alguns casos de edição especial, incluindo um chamado "intergaláctico".

Como é tradicional, existem controles parentais completos personalizáveis por meio do Amazon Parent Dashboard, mas o design de uma nova interface de usuário Kids Pro é mais parecida com a versão adulta. Ele adiciona uma guia Para você com conteúdo recomendado, uma guia Eu com conteúdo adicionado pelo pai e papéis de parede personalizáveis. Se a criança tiver um limite de tempo, isso também será exibido.

Existem três novos recursos principais. O primeiro é um navegador filtrado que não dá acesso a conteúdo impróprio ou redes sociais. As pesquisas do Google, Bing ou Yahoo são apenas SafeSearch. Os pais podem permitir outros URLs - como os necessários para trabalhos escolares no Painel dos Pais.

Depois, há uma loja de aplicativos especial para crianças para o dispositivo, onde uma criança pode solicitar acesso aos aplicativos, que os pais precisam aprovar. Os pais também podem escolher outros aplicativos - como Netflix ou Spotify - para adicionar ao dispositivo de seus filhos, se desejarem. Isso pode incluir aplicativos com compras no aplicativo, mas cada compra precisaria ser aprovada pelos pais.

Finalmente, existe a capacidade de fazer uma chamada de vídeo do dispositivo para contatos aprovados que tenham o aplicativo Alexa ou um dispositivo habilitado para Alexa.

As crianças não podem ligar para telefones fixos ou celulares a partir do dispositivo. Eles podem fazer anúncios para os dispositivos Alexa em sua casa, mas, como tudo o mais, isso pode ser desativado no painel dos pais, se você preferir.

Os novos tablets estão todos disponíveis para encomenda a partir de hoje. O Amazon Fire 7 Kids Pro tem preço inicial de £ 99,99. O Fire HD 8 Kids Pro tem preço inicial de £ 139,99. E o Fire HD 10 Kids Pro custa £ 199,99.

Uma versão de próxima geração do tablet Amazon Fire HD 10 Kids também custa £ 199,99.

Escrito por Dan Grabham.