Dicas e truques do Amazon Fire: torne-se um gênio dos tablets

(Pocket-lint) - Os tablets Fire da Amazon são populares, não apenas porque são acessíveis, mas porque oferecem uma ampla variedade de conteúdo, tornando-os uma escolha fácil para quem deseja um tablet de mídia.

São três tamanhos diferentes - Fire 7, Fire HD 8 e Fire HD 10, junto com a opção de Edição Kids desses tablets trazendo alguns benefícios.

Temos uma análise completa dos tablets Fire para ajudá-lo a escolher qual seria o melhor para você, mas continue lendo para uma seleção completa de dicas e truques para obter o máximo de seu tablet.

Aqui está um resumo rápido da interface do usuário em seu tablet Fire para ajudá-lo a se locomover.

A tela inicial do Fire OS oferece três guias - Para você, Página inicial e Biblioteca:

Para você: vamos retomar programas, aplicativos ou livros recentes

Página inicial: dá acesso a novos conteúdos e todos os seus aplicativos

Biblioteca: facilita o acesso a todo o seu conteúdo da Amazon

Os controles na parte inferior levam você de volta (esquerda), casa (centro) ou para seus aplicativos recentes (direita).

A barra de pesquisa é universal, pesquisando online, na Appstore e no Amazon Shopping.

Deslize de cima para baixo para acessar Configurações e notificações rápidas. Você pode acessar as configurações por meio da engrenagem neste menu.

Atualize seu tablet Fire: Vá em Configurações> Opções do dispositivo> Atualizações do sistema e você pode verificar se há uma nova atualização para o seu tablet. Às vezes, as atualizações não aparecem, por isso vale a pena verificar se você precisa de uma atualização.

Gerenciar o volume em seu tablet Fire: Existem quatro níveis de volume diferentes - mídia, chamadas, alarmes, notificações. Todos eles podem ser controlados de forma independente. Pressione o botão de volume na lateral e toque na engrenagem na parte inferior do controle deslizante. Isso o levará aos níveis de volume para tudo.

Ativar Não perturbe: deslize para baixo o painel Configurações rápidas na parte superior da tela e você verá um ícone Não perturbe. Pressione e segure o ícone e você passará para as configurações. Aqui você pode escolher um horário e o que é silenciado e o que pode fazer barulho.

Gerenciar notificações: todos os aplicativos podem enviar notificações e você pode não querer isso. Vá em Ajustes> Aplicativos e Notificações e você pode tocar nos aplicativos e desligar as notificações se não quiser.

Fazer backup de um tablet Fire: O tablet Fire fará o backup automaticamente. Você pode encontrar as configurações em Configurações> Opções do dispositivo> Backup e restauração. O backup acontece uma vez por semana em segundo plano, então você não precisa se preocupar com isso.

Restaurar um backup para um tablet Fire: Você pode restaurar um backup anterior para um tablet Fire na primeira configuração. Se desejar aplicar isso a um tablet existente, você terá que realizar uma redefinição de fábrica primeiro (Configurações> Opções do dispositivo> Redefinir para padrões de fábrica). Você terá a opção de restaurar ao trabalhar no processo de configuração.

Faça uma captura de tela em seu tablet Fire: Pressione o volume para baixo e o botão liga / desliga ao mesmo tempo e você fará uma captura de tela.

Não há muitos controles para a tela, mas existem alguns.

Ativar a sombra azul: projetada para reduzir a luz azul emitida pela tela, deslize para baixo em Configurações rápidas e toque em Sombra azul. Isso deixará o visor mais quente, mais adequado para uso à noite e à noite.

Escolha o matiz de tom de azul: Encontre o ícone como acima e pressione e segure e você passará para as configurações. Aqui você pode ajustar a temperatura da cor ou definir uma programação para o tom de azul.

Ajuste o brilho da tela: A tela pode se ajustar automaticamente ou você mesmo pode ajustar as configurações manualmente. Deslize para baixo no painel Configurações rápidas e você encontrará um controle deslizante para ajustar o brilho.

Alterar o tamanho da fonte: deseja que tudo fique maior ou menor? Existem quatro tamanhos de fonte diferentes disponíveis. Abra Configurações> Tela> Tamanho da fonte para fazer alterações.

Os tablets Fire são acessíveis - mas não têm grande capacidade de armazenamento. Quando o armazenamento aumenta, o tablet fica muito lento. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para melhorar a situação.

Use um cartão microSD para expandir o armazenamento: Todos os tablets Fire suportam armazenamento adicional. O Fire 7 e o HD 10 ocupam até 512 GB, os mais novos HD 8 e 8 Pro podem ocupar até 1 TB de armazenamento microSD. Esta é a melhor forma de obter mais espaço.

Observe que você precisará de um cartão de classe 10 ou superior para obter a melhor experiência. Observe também que você não pode mover um cartão SD de um tablet Fire para outro para mover filmes, livros ou aplicativos baixados - se você movê-lo para um novo tablet, será solicitado a reformatá-lo.

Use 1-Tap Archive para liberar espaço: Os tablets Fire irão encontrar automaticamente o conteúdo que você não usa com frequência e se oferecer para arquivá-lo - devolvê-lo à nuvem - para economizar espaço. Vá para Configurações> Armazenamento e você verá a opção na parte superior da página. Toque em "arquivar agora" para remover esse conteúdo ou em "vew conteúdo" para ver e desmarcar coisas que você não deseja remover.

Verifique o que está ocupando seu armazenamento: Em Ajustes> Armazenamento, você verá Armazenamento interno. Se você tocar nele, terá uma visão detalhada do que está ocupando espaço. Se você inseriu um cartão microSD, também pode tocar em Cartão SD para ver o que está preenchendo o cartão.

Mover aplicativos para o cartão SD: Se você tiver um cartão microSD instalado, poderá mover facilmente os aplicativos para ele, para economizar espaço no armazenamento interno. Vá para Configurações> Armazenamento e você encontrará a opção.

Alexa oferece muita diversão - o mesmo sistema que você encontrará no Amazon Echo, com as mesmas habilidades.

Como acessar o Alexa: você pode abrir o aplicativo Alexa tocando no ícone na tela inicial ou pode pressionar e segurar o botão home e, então, falar com Alexa.

Como ligar / desligar o viva-voz Alexa: Deslize para baixo nas configurações rápidas e painel de notificações e você verá um ícone para o viva-voz Alexa. Toque aqui para ativar ou desativar Alexa. Quando ligado, seu tablet responderá aos comandos "Alexa" o tempo todo.

Restringir o acesso de Alexa: você pode limitar algumas das coisas que Alexa pode acessar. Em Configurações> Alexa, você encontrará a opção de restringir o acesso de Alexa a Amazon Photos, trailers de filmes e vídeos da web. Você também pode ativar um filtro de pesquisa segura para vídeos da web.

Desligue Alexa Calling and Announcements: No mesmo menu de configurações acima, você encontrará a opção de desligar a "comunicação". Isso permitirá que você desligue todas as opções de comunicação - Drop In, Alexa Calling, mensagens e anúncios.

Configurações de controle do Alexa: Com acesso ao aplicativo Alexa, você pode controlar todas as configurações do Alexa. Abra o aplicativo Alexa, abra o menu superior esquerdo e toque em configurações. Aqui você pode controlar todas as configurações do Alexa, aplicáveis a todos os dispositivos - tablets Fire, alto-falantes Echo ou no seu telefone.

Controle seus dispositivos de casa inteligente: Todos os dispositivos que você configurou com Alexa podem ser facilmente acessados em seu tablet Fire. Nas atualizações de software recentes, um ícone foi adicionado ao tablet Fire no canto inferior esquerdo. Toque aqui e um painel será aberto para controlar todos os seus dispositivos conectados ao Alexa.

Se você tiver um Fire HD 8 ou Fire HD 10, ele oferece o Modo Show para transformar seu tablet em um Echo Show. Se estiver usando o Modo Mostrar, você deve ativar o handsfree de Alexa como descrito acima.

Como ativar o Modo de exibição: Você pode ativar o modo de exibição deslizando para baixo no painel Configurações rápidas - você verá uma alternância para o Modo de exibição na parte superior. Ligue.

Selecione o conteúdo que o Modo Mostrar exibe: Você pode personalizar as telas que obterá no Modo Mostrar. Vá para Configurações> Modo de exibição> Tela inicial> Conteúdo inicial e você pode desativar vários elementos - ações, receitas, tópicos de tendência, pontuações finais etc.

Selecione papéis de parede e fundo para o Modo de exibição: Você pode escolher um fundo diferente ou personalizá-lo com suas próprias fotos. Vá para Configurações> Modo de exibição> Tela inicial> Plano de fundo para fazer sua seleção.

Além do Show Mode, se você possui o Fire HD 8, vale a pena obter o Wireless Charging Dock para completar o pacote.

O tablet Fire pode suportar vários usuários, dando a cada um seu próprio espaço. Apoiará dois adultos e até quatro crianças como parte de uma família amazônica.

Trocar usuários: para trocar de usuário, deslize para baixo no painel Configurações rápidas e você verá o ícone de uma pessoa. Toque aqui e você verá os usuários registrados. Toque no perfil de usuário desejado e você mudará para esse usuário.

Adicionar uma pessoa ao seu tablet Fire: Quando você configura um tablet Fire pela primeira vez, você terá a opção de selecionar quem usará um tablet, em sua família na Amazon. Você pode selecionar todos os usuários relevantes. Se você já configurou, vá para os perfis de usuário como acima e toque em Novo usuário. Em seguida, você será solicitado a adicionar usuários de sua família.

Configurar um perfil de criança: Ao adicionar um perfil de criança, você será levado à página de configurações de uma criança para gerenciar o conteúdo. Você pode selecionar as configurações que se aplicam e, em seguida, selecionar "Mostrar perfil na tela de bloqueio" e essa criança aparecerá como um usuário. Você pode ativar ou desativar uma senha para crianças.

Temos um guia de configuração completo para crianças em tablets Fire aqui - pois há muito a considerar.

