Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon lançou seu programa de troca no Reino Unido. Agora você pode obter vales-presente da Amazon e dinheiro em novos dispositivos da Amazon trocando por seus antigos.

Ao trocar por um antigo Kindle, tablet Fire, Fire TV ou dispositivo Echo, você pode obter 25 por cento de desconto no preço de um novo modelo na mesma categoria. Além disso, você receberá um Vale-presente da Amazon, com o valor dependendo do tipo e estado do dispositivo que você está negociando.

Por exemplo, se você quiser trocar um Amazon Echo Dot de 2ª geração e ele estiver em perfeitas condições de funcionamento, você receberá um vale-presente de £ 5 e 25% de desconto em qualquer caixa de som inteligente Echo atual.

A postagem para enviar seu dispositivo antigo para a Amazon é gratuita - você só precisa imprimir e anexar uma etiqueta.

Basta acessar a página dedicada do programa Amazon Trade-In aqui para saber mais e escolher o item que você está enviando de volta.

Os clientes também podem usar o Amazon App para comercializar produtos.

Os produtos tade elegíveis incluem todos os Kindles da 3ª geração do teclado Kindle e superior, tablets Fire da 2ª geração Kindle Fire HD 7 e superior, dispositivos de streaming da primeira geração Fire TV e alto-falantes Echo da primeira geração Echo original.

Escrito por Rik Henderson.