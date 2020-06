Um olhar mais atento sobre o dock de carregamento sem fio da Amazon para o Fire HD 8

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando a Amazon anunciou o novo tablet Fire HD 8, também adicionou o carregamento sem fio ao alcance pela primeira vez com uma versão Plus desse tablet.

Isso adiciona apelo ao tablet porque há praticidade no carregamento - você pode simplesmente soltá-lo no dock - enquanto também aproveita o Modo de Exibição e o Alexa embutidos no tablet.

O Fire HD 8 Plus não vem com o dock de carregamento sem fio, você precisa comprá-lo separadamente. É fabricado pela Angreat especificamente para o tablet Fire e esta é uma grande evolução além da iteração anterior, o Show Mode Dock.

Para quem não se lembra, o Show Mode Dock fez com que você colocasse o tablet em uma capa, que adicionava pontos de contato de carregamento para o dock de mudança. Funcionou, mas foi bastante confuso.

A mudança para o carregamento sem fio Qi é uma solução muito mais limpa e a nova estação também é bastante agradável. É um corpo de plástico dobrado bastante substancial, o que significa que é estável e tem um revestimento de tecido por cima, por isso é esteticamente agradável também. Isso também significa que não arranhará o tablet, não acumulará poeira ou impressões e, geralmente, parece bom.

O ângulo é fixo, no entanto, e você não pode alterá-lo. Por acaso, é praticamente o mesmo ângulo de visualização do Echo Show e é importante garantir que você tenha os alto-falantes na parte superior do tablet quando o colocar no lugar, caso contrário eles serão bloqueados e abafados - e não haverá alto-falante separado nesta posição.

O tablet pode ser colocado no encaixe em retrato ou paisagem, dependendo da sua preferência.

O que não é tão bom é que ele usa o plug mais barato do mercado. Ele possui um carregador de pinos antigo, enquanto o Fire HD 8 Plus usa USB-C. Não podemos deixar de pensar que o uso de USB-C no carregador criaria uma universalidade melhor e potencialmente menos desperdício na linha.

É um carregador padrão Qi que é importante por alguns motivos. Em primeiro lugar, significa que o Fire HD 8 Plus também é padrão de Qi. Isso significa que você pode usá-lo com os carregadores de Qi existentes. Nós testamos e funciona e é conveniente para carregar em locais públicos com carregadores Qi ou para carregar móveis compatíveis com Qi, por exemplo.

Isso também sugere que a Amazon pode adotar o Qi para outros dispositivos daqui para frente, o que geralmente é bom para o ecossistema de carregamento sem fio - esperamos um Kindle padrão de Qi.

Isso também significa que o dock de carregamento sem fio poderá cobrar outros dispositivos que você possa ter. Obviamente, ele foi projetado para o Fire HD 8 Plus, então a forma é acomodar esse dispositivo e alguns itens simplesmente não cabem. Mas descobrimos que o dock tem o formato ideal para suportar um telefone - o que significa que provavelmente também carregará muitos smartphones.

Isso dependerá de onde estão os elementos de carregamento, até certo ponto, mas colocamos o Xiaomi Mi 10 Pro no dock e ele carregou perfeitamente bem - mas não há garantia de que funcione com outros dispositivos. Ele foi projetado principalmente para o Fire HD 8 Plus.

O modo Echo Show foi introduzido alguns anos atrás para fornecer um ponto de cruzamento entre o tablet Fire da Amazon e seu monitor inteligente Echo Show. Efetivamente, isso significa que o tablet Fire pode replicar as funções do Echo Show.

Quando você solta o tablet na estação de carregamento sem fio, ele é iniciado automaticamente no modo Mostrar. Você verá uma tela com um relógio maior, dicas para solicitações do Alexa ou coisas como compromissos e lembretes do calendário. É, na verdade, a mesma visão que você obtém no Echo Show.

O Fire HD 8 Plus também suporta controle de voz Alexa sempre ativo, o que significa que você pode apenas falar com Alexa para obter essas respostas. Na prática, é basicamente o mesmo que usar o Echo Show - embora os alto-falantes não sejam tão poderosos.

Se você não deseja essas funções, pode desativá-las. Você pode desativar o controle de voz Alexa e desativar o Modo Mostrar, se não estiver interessado nele.

A estação de carregamento sem fio para o Fire HD 8 Plus funciona bem como parte do pacote quando combinada com o novo tablet Amazon. O fato de você precisar comprá-los separadamente causará uma pausa para algumas reflexões - e o preço do cais também deterá alguns.

Mas se você conseguir reuni-los, essa é uma solução conveniente para um tablet doméstico. Você tem a vantagem de um Echo Show quando está ancorado, mas a capacidade de pegar o tablet para uma ampla variedade de entretenimento quando você quiser, sabendo que ele será totalmente carregado.

