Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Walmart lançou dois novos tablets Onn acessíveis nos EUA. E ambos rodam o Android 10 e usam o USB-C para carregar.

Como notado pela primeira vez no 9to5Google , o novo Onn Tablet Pro está disponível nos tamanhos de 8 e 10,1 polegadas. Ambos os modelos têm molduras enormes e são carregados com aplicativos do Walmart, incluindo Vudu e Sams Club. Mas boa sorte em encontrar um tablet Android 10 melhor a esse preço.

O Onn Tablet Pro de 8 polegadas custa US $ 99 e possui uma tela LCD HD, 32 GB de armazenamento, 2 GB de RAM, um processador octa-core de 2.0 GHz e câmeras de 5 megapixels na frente e nas costas. O Onn Tablet Pro de 10,1 polegadas custa US $ 129 e possui uma tela de 1080p, 3 GB de RAM e um fone de ouvido, além do mesmo processador, armazenamento e câmeras do modelo de 8 polegadas. Adicione-o e estes não são iPads.

Eles foram projetados para competir com os tablets Amazon Fire. Por falar nisso, a Amazon atualizou recentemente o tablet Fire HD 8 com um processador mais rápido, mais RAM, carregamento por USB-C e um preço inicial de US $ 89,99. A linha de tablets Onn do Walmart começa em US $ 64, com o Onn de 8 polegadas de 2019.

