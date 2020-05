Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon atualizou sua linha de tablets com um "novo" Fire HD 8, um Fire HD 8 Plus e uma nova versão do Fire HD 8 Kids Edition, com o serviço Fire for Kids da empresa que fornece conteúdo apropriado para crianças.

O Fire HD 8 comum, com seu prefixo "novo", vem com uma tela HD de 1280 x 800 de 8 polegadas e possui um processador mais rápido em comparação com o antecessor. Seu CPU quad-core de 2.0GHz é alegadamente 30% mais rápido. Também há 2 GB de RAM a bordo.

O espaço de armazenamento também foi aprimorado, com opções de 32 GB e 64 GB, além de suporte para até 1 TB mais através da expansão do cartão microSD.

A duração da bateria é mais longa, com até 12 horas de "uso misto" reivindicadas pela Amazon . E agora existe um modo de jogo no tablet, que desativa as notificações e otimiza os processos do tablet para jogos principalmente.

Já está disponível para pré-encomenda nas cores branco, preto, azul crepuscular ou ameixa, com preços a partir de £ 89,99 / $ 89,99.

Como alternativa, por apenas £ 20 a mais, o Amazon Fire HD 8 Plus aumenta a RAM para 3 GB, para que você possa multitarefa com mais eficiência e rapidez, adiciona carregamento sem fio e um adaptador de 9W que pode recarregar o dispositivo em menos de quatro horas e inclui três meses de Kindle Unlimited gratuitamente. Isso vale £ 7,99 por mês em si.

O Fire HD 8 Plus também está disponível para pré-encomenda agora nas cores azul crepuscular, preto carvão, branco arenito ou ameixa, a partir de £ 109,99 / $ 109,99.

Um dock de carregamento sem fio opcional Made for Amazon também está disponível por £ 39,99.

A adição final é o "novo" Fire HD 8 Kids Edition, que possui 32 GB de armazenamento (com suporte para cartões microSD de até 1 TB de tamanho) e todos os outros recursos do padrão Fire HD 8.

No entanto, ele adiciona o serviço Fire for Kids mencionado acima, fornecendo acesso a toneladas de livros, aplicativos, jogos, etc., adequados à idade, tudo sem a necessidade de compra no aplicativo. Isso dura um ano antes de se tornar um serviço pago de £ 1,99 por mês para membros Prime (£ 3,99 por mês para não Prime).

Você também recebe um estojo para crianças com suporte ajustável, em azul, rosa ou roxo.

Também está disponível para pré-encomenda hoje, ao preço de £ 139,99 / $ 139,99.

Os três tablets serão enviados a partir de 3 de junho.