O tablet Amazon Fire é a maneira mais barata de acessar o Zoom

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Zoom assistiu a um boom massivo, já que muitos procuram manter contato com amigos e familiares, se divertir com os testes do Zoom ou participar de aulas remotas - além de todos os usos comerciais para os quais o sistema foi projetado.

O zoom está amplamente disponível na maioria das plataformas (Mac, PC, iOS, Android), mas também está disponível nos tablets Amazon Fire. Esta é provavelmente a maneira mais barata de entrar no jogo Zoom, se você não tiver um dispositivo que já o execute.

O zoom no tablet Fire é o mesmo que o Zoom em outros dispositivos móveis, mas a vantagem aqui é que é uma tela maior, para que você possa se libertar do telefone e passar para algo maior. Ou, se você deseja manter contato com parentes que não têm telefone, um tablet Fire é uma ótima maneira de fazê-lo.

Squirrel_widget_168226

Para uma melhor experiência, o Fire HD 10 é o maior dos tablets, oferecendo um pouco mais de espaço na tela, pois possui uma tela de 10,1 polegadas. Ele também possui alto-falantes estéreo, portanto, você terá um som melhor do que alguns dispositivos menores.

O Fire HD 8 também oferece uma configuração semelhante com ótimos alto-falantes, mas é um pouco menor e um pouco mais acessível, se você puder encontrar um. Ainda é um ótimo tablet, mas quando se trata de fazer chamadas com zoom, você provavelmente deseja obter o maior.

Para os mais baratos, o Fire 7 também lhe dará acesso ao Zoom, mas os alto-falantes não são tão bons. Isso é aceitável, no entanto, porque você sempre pode conectar fones de ouvido, se quiser, e pode obter este tablet por dinheiro bobo.

squirrel_widget_148776

Para aproveitar ao máximo a experiência, você também pode querer olhar para um estojo ou suporte, para não precisar segurar o tablet o tempo todo. Existem cargas disponíveis, apenas certifique-se de obter uma que corresponda ao modelo de tablet que você possui.

Se você estiver usando o Zoom, uma coisa para ficar de olho é a versão do software que você está usando. Às vezes, a Amazon Appstore pode estar um pouco atrasada em relação a outras versões do software e, no momento da escrita, está usando uma versão mais antiga que a disponível no Android e Mac. Use medidas de segurança normais e use uma senha para todas as reuniões que planeja hospedar.

Squirrel_widget_235161

Para obter o Zoom em um tablet Fire, tudo o que você precisa fazer é procurar o Zoom na Amazon Appstore. Você encontrará o ícone na tela inicial do tablet e, em seguida, é um download rápido. Você poderá entrar como faria em outros dispositivos ou apenas digitar os detalhes da reunião para ingressar em uma reunião que outra pessoa está hospedando.

Obviamente, um tablet Fire é bom para muito mais do que apenas o Zoom - ele também permite que você use o Alexa Calling, assista a serviços como Amazon Video, Disney + ou Netflix e muito mais.