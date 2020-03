Economize US $ 40 hoje no tablet Amazon Fire 7 Kids Edition

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon está novamente descontando seus próprios tablets Fire . Atualmente, há uma oferta do dia no Fire 7 Kids Edition nos EUA. Momento perfeito, na verdade, considerando que todos estão presos em casa tentando não enlouquecer.

Esses tablets são pedaços de kit robustos e bem construídos, projetados para dar às crianças acesso a conteúdo apropriado para aprender, brincar e muito mais.

Por um curto período, o desconto é de apenas US $ 59,99 - uma economia de US $ 40 no preço habitual e uma pechincha. Se você tem mais de um filho em casa, também pode pegar dois e dobrar a poupança para US $ 80 .

Com a compra do tablet Fire 7 Kids Edition, você não apenas obtém um tablet robusto projetado para resistir aos abusos, mas também um tablet inteligente que restringe o acesso a itens que as crianças devem assistir, dependendo da idade.

Você também recebe um ano de acesso ao Amazon FreeTime Unlimited com acesso a 20.000 aplicativos, jogos, livros, vídeos, audiolivros e muito mais gratuitamente. Há também o bônus de paz de espírito com uma garantia de dois anos que permite devolvê-lo para uma substituição, aconteça o que acontecer.

Mantenha seus filhos entretidos enquanto todos lutamos com a pandemia de coronavírus. Você também pode definir metas educacionais, prazos e filtrar o conteúdo para garantir que seja adequado à idade.