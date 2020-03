Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon permite que você use o Alexa para fazer chamadas e enviar mensagens em um tablet Fire, eliminando a necessidade de um dispositivo Echo para conversar com amigos e familiares via Alexa. Portanto, se você possui um tablet Fire e se auto-distancia ou se isola durante a pandemia de COVID-19 , você tem uma maneira fácil e barata de manter contato com seus entes queridos sem precisar comprar uma tela inteligente como um eco Exposição.

Especialistas da OMS e CDC estão recomendando que todos se separem e fiquem em casa o máximo possível. Você realmente deve fazer uma vídeo chamada aos seus avós para ver como eles estão, em vez de expô-los ao coronavírus, que você pode levar por até 14 dias sem sintomas. Aqui está como você pode aproveitar seu tablet Fire para tocar em outro dispositivo Fire, Echo ou no aplicativo Alexa.

É surpreendentemente simples.

Tablet Fire (quarta geração e posterior) com o aplicativo Alexa

Ou qualquer dispositivo móvel com o aplicativo Alexa instalado

Opcional: dock do Modo de exibição para tablets Fire 8 e 10

Você também pode usar um Echo Show, Show 5 ou Show 8

Em vez de comprar um display inteligente Alexa, como Echo Show, Echo Show 5 ou Echo Show 8, faça o download do aplicativo Alexa em seu tablet Amazon Fire, tablet Android ou mesmo iPad. Seu dispositivo móvel, com sua gloriosa tela de toque HD, pode funcionar como uma tela inteligente. Na verdade, a Amazon realmente quer que você pense no seu tablet Fire como um Echo Show reduzido, capaz de fazer chamadas de vídeo.

A Amazon oferece algo chamado Show Mode para os mais recentes tablets Fire HD 8 e Fire HD 10. Esse modo permite que você peça ao Alexa para ver notícias de tendências, boletins meteorológicos, calendários, feeds da câmera e muito mais - tudo sem tocar no tablet. Funciona até com uma estação de carregamento de modo de exibição de US $ 40, que fixa o tablet em um suporte angular para criar uma experiência Echo Show mais elegante.

Se você já possui um estojo com um suporte embutido, basta colocar o tablet Fire no modo Mostrar ( deslize de cima para baixo para exibir configurações ) e finja que o tablet é um Echo Show. O Modo Mostrar transforma seu tablet compatível em uma tela visual para interagir com o Alexa do outro lado da sala. No entanto, a matriz de mic em um Fire não é tão robusta quanto a que você obtém em um show.

Para quem você está ligando, também precisa de um tablet ou dispositivo móvel Fire mais recente, executando o aplicativo Alexa. Eles podem até ter um Echo Show, Show 5 ou Show 8 para aceitar chamadas de vídeo, enquanto um Echo, Echo Dot ou Echo Plus podem aceitar chamadas apenas de áudio.

Abra o aplicativo Alexa Abra a guia Comunicar no menu inferior Siga as instruções na tela para inserir e verificar as informações do seu telefone

Abra o aplicativo Alexa no seu tablet Fire (ou dispositivo móvel) e permita o acesso do Alexa aos seus contatos. Toque na guia Comunicar na barra de navegação na parte inferior da tela. Se você ainda não o ativou, o aplicativo Alexa solicitará permissão para acessar seus contatos e registrar seu número de telefone. (Isso é para identificação de chamadas; se você optar por não participar, suas chamadas serão exibidas como "Desconhecidas" para os amigos.)

Você precisará confirmar seu nome e verificar seu número de telefone por SMS.

O Alexa também usa o catálogo de endereços do seu telefone para encontrar pessoas que você conhece e que têm o aplicativo Alexa com o Alexa Calling ativado. Quando terminar, você poderá ligar e até enviar mensagens para seus amigos e familiares que possuem dispositivos Echo, tablets Fire ou o aplicativo Alexa. Você pode até ligar para a maioria dos telefones fixos e móveis que não estão nos seus contatos falando o número ("Alexa, ligue para 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0").

A Amazon disse que você pode ligar em qualquer país que suporte chamadas Alexa-to-Alexa, mas as chamadas não pertencentes à Eco são limitadas aos EUA, Canadá e México.

Abra o aplicativo Alexa no seu telefone Selecione Comunicar na barra de navegação inferior Selecione o botão Ligar na parte superior Selecione o contato que você deseja alcançar Selecione o número deles ou os botões de chamada de áudio ou chamada de vídeo Alexa

Para iniciar uma vídeo chamada a partir de um tablet Fire compatível, basta abrir o aplicativo Alexa, selecionar a guia Comunicar e encontrar seu contato e toque no ícone de vídeo chamada. É isso aí. Obviamente, para encerrar uma vídeo chamada, basta selecionar o botão Finalizar na tela.

Se você já sentiu a necessidade de executar ping em um proprietário do tablet Fire sem a permissão deles, no momento, você também pode fazer isso. Os proprietários do Fire HD 8 e Fire HD 10 podem receber videochamadas Drop In de dispositivos Alexa com monitores e câmeras, como Echo Show e Echo Spot. Essa é uma maneira de usar as mãos livres para conectar-se a dispositivos Alexa instantaneamente, sem precisar esperar pela pessoa do outro lado da linha.

É um recurso que deve ser ativado em Configurações (Alexa> Modo mãos-livres) e, em seguida, você pode especificar quais contatos podem usá-lo.

"Chamadas e mensagens de Alexa para Alexa" da Amazon é um recurso gratuito introduzido pela primeira vez no Echo Show. Mas a Amazon queria estender essa funcionalidade para outros dispositivos, por isso desenvolveu o que chamamos agora de "chamada Alexa" ou "chamada e mensagem Alexa". Funciona com dispositivos Echo compatíveis e com o aplicativo Alexa e os tablets Fire da Amazon. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

Nota: Se você usar um aplicativo de bate-papo como o Facebook Messenger, poderá pular todo esse processo e fazer chamadas de vídeo para as pessoas que usam esse aplicativo, se também o usarem .