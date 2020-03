Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

As crianças adoram comprimidos. Eles adoram os jogos interativos, adoram ter acesso ao vídeo para assistir e adoram todos os aplicativos. O grande problema é que a maioria dos adultos tem uma configuração de tablet para si, o que significa que você está a apenas alguns cliques do conteúdo ou compra tentações que não deseja nas mãos de seu filho.

Um dos melhores tablets para crianças é o Amazon Fire, por vários motivos. Em primeiro lugar, o preço, em segundo lugar, a Amazon se esforçou muito para fornecer aos pais controles para garantir que o Fire fosse um lugar seguro para as crianças.

Depois de aceitar que as crianças não precisam da tecnologia mais recente e mais poderosa, há poucas opções a serem feitas. A Amazon vende versões diferentes de seu tablet Fire e recomendamos vivamente o modelo básico Fire 7 , pois é ideal para crianças.

Todos os modelos do Amazon Fire são executados na mesma interface do usuário e oferecem os mesmos recursos de software, incluindo todos os controles necessários para torná-lo seguro para seus filhos. Essa é uma vantagem em relação a um tablet Android comum, o que não é necessário (embora o Google Family Link tenha alguns usos) e é pelo menos £ 290 mais barato que um iPad da Apple , embora se você comprou muito conteúdo do iTunes ou tem iOS aplicativos específicos em mente, que podem ser uma barreira para suas escolhas.

O tablet Amazon Fire 7 comum é um tablet de 7 polegadas, alimentado por um processador quad-core e oferece Wi-Fi, Bluetooth e um slot para cartão microSD para expansão de memória. É uma construção de plástico, mas se você estiver comprando para uma criança, precisará de um estojo para fornecer proteção total.

O Amazon Fire vem com opções de armazenamento de 16 ou 32 GB e com ou sem "ofertas especiais". Ofertas especiais significa publicidade em tela de bloqueio e, se você realmente deseja proteger seus filhos, opte por não receber ofertas especiais, por £ 10 / $ 15 a mais. Se você deseja mais armazenamento, isso significa mais R $ 10 / US $ 20 - então provavelmente você está melhor com um cartão microSD .

Você também vai querer colocá-lo em um caso. Existem muitas opções na Amazon , mas recomendamos o MoKo Shockproof Defender (foto acima em rosa).

No entanto, há um modelo especial especificamente para crianças e este é um tablet Amazon Fire que vem com uma capa de espuma para pára-choques. É a mesma especificação do Amazon Fire acima, vem com 16 GB de armazenamento e nenhuma "oferta especial"; portanto, o tablet em si vale 49,99 libras e cerca de 5 libras pela capa. Ele também vem com uma garantia de 2 anos sem quibble se você / eles quebrá-lo (foto acima em azul).

O ponto alto aqui é que você recebe uma assinatura gratuita de 1 ano do Fire for Kids Unlimited ou do FreeTime Unlimited. Este é um serviço de assinatura que fornece acesso a vários conteúdos especificamente para crianças. Falaremos sobre isso mais abaixo, mas lembre-se de que, no final do ano, você terá que pagar ou perder o acesso que ele fornece.

Agora, para os detalhes. Quando você compra um produto da Amazon, ele precisa estar registrado em uma conta da Amazon. Com a Amazon permitindo Domicílios, é melhor ter o dispositivo de qualquer criança (Fire ou Kindle) em sua conta, configurado com um perfil de criança.

Dessa forma, você não precisa criar uma nova conta Amazon para eles, não precisa registrar um endereço de e-mail nem fornecer detalhes de pagamento, e a Amazon sabe que o usuário é filho e pode criar um espaço especificamente para eles. eles no tablet Fire.

Os tablets Amazon Fire - como o Kindle - podem ser divididos em duas áreas. A primeira área é a interface completa com controles completos, aos quais você terá acesso quando adulto, com acesso a todo o seu conteúdo. O segundo é o Fire for Kids.

O Fire for Kids (chamado FreeTime nos EUA) é uma área segura onde você pode controlar todo o conteúdo, definir limites de tempo e metas diárias, desligar o navegador da web, desligar a câmera e a galeria e assim por diante.

Aqui está o que você precisa fazer:

Configure um perfil filho no Amazon Household - você pode encontrá-lo nas configurações da sua conta Amazon, em Amazon Household Esse perfil filho aparecerá no seu tablet Fire. Você pode alternar entre usuários tocando nos ícones na tela de bloqueio ou deslizando de cima para baixo para mudar de usuário. No seu perfil (do adulto), clique no ícone Fire for Kids na tela inicial e escolha o perfil filho que você deseja editar, tocando nas engrenagens das configurações. Você verá o menu para alterar metas e limites de tempo, gerenciar conteúdo, remover conteúdo, desligar o navegador da web, desligar a câmera, mostrar ou ocultar o perfil e ativar uma senha para a criança. Verifique se você tem uma senha em seu próprio perfil - ou seu filho pode simplesmente sair da área protegida.

Como o Fire for Kids foi projetado para crianças, é um local seguro e reconhecível instantaneamente, tornando o fundo azul, para que você possa ver rapidamente que eles estão na zona certa.

Para sair do Fire for Kids, eles podem optar por sair de um perfil, retornando à tela de bloqueio com todos os ícones de perfil de usuário. É por isso que é essencial que você tenha uma senha em todas as contas de adultos, para impedi-las de entrar na sua área e obter acesso total novamente.

As crianças não conseguem alterar as configurações por conta própria, para que tudo tenha que ser tratado a partir do perfil adulto.

É importante ressaltar que, no modo Fire for Kids, não há acesso à compra do Amazon Apps.

Observe que você não precisa ter um tablet Fire separado para fazer isso. Você pode usar o Fire for Kids em qualquer tablet Fire existente que possa ter.

Uma das coisas que você precisa fazer no aplicativo Fire for Kids comum é nomear o conteúdo ao qual seus filhos terão acesso. Isso fornece uma verificação completa, pois você será responsável por permitir o acesso a vários aplicativos e jogos - a menos que você use o Unlimited / FreeTime, que veremos em um segundo.

É fácil adicionar conteúdo, mas você deve seguir estas etapas:

No perfil adulto, acesse o Amazon Apps e encontre o aplicativo ou jogo desejado, faça o download e instale-o. Abra o aplicativo Fire for Kids e abra o perfil do filho ao qual você deseja conceder acesso. Toque em "Adicionar conteúdo" e escolha a categoria, por exemplo, Jogos e aplicativos, e selecione os aplicativos que deseja que a criança veja. Acerto feito na parte inferior da página. Faça login novamente no perfil da criança para acessar o aplicativo.

Isso pode ser repetido para livros ou conteúdo de vídeo que você comprou da Amazon, mas lembre-se de que você é responsável pela adequação desse conteúdo. Você pode, por exemplo, conceder acesso a um aplicativo de vídeo com conteúdo inapropriado ou livros destinados a adultos.

Da mesma forma, você pode atribuir jogos que possuem recursos de publicidade ou da comunidade que você não conhece, portanto verifique se tudo é apropriado para o filho ao qual você está concedendo acesso. Felizmente, o Fire for Kids bloqueia compras no aplicativo.

Ilimitado é um rótulo que a Amazon aplica a outros conteúdos de assinatura. Há o Fire for Kids Unlimited, chamado FreeTime Unlimited nos EUA. Como mencionamos, este é um serviço gratuito por um ano com o tablet Fire Kids Edition, mas você também pode assiná-lo separadamente, se preferir comprar o tablet $ / £ 49,99.

Ele tem preços diferenciados: é de £ 1,99 / US $ 2,99 por mês para assinantes Prime de uma criança, de US $ 4,99 / US $ 6,99 por mês para assinantes Prime de até quatro filhos. Para assinantes não Prime, custa £ 3,99 / $ 4,99 por mês para 1 criança, £ 7,99 / $ 9,99 por mês para até 4 crianças. A Amazon também oferece uma avaliação gratuita de 1 mês, com a qual você pode se inscrever aqui , se quiser experimentar.

O Fire for Kids Unlimited oferece alguns benefícios em relação à oferta regular do Fire for Kids que acompanha todos os tablets Fire. A Amazon seleciona conteúdo e o torna disponível para crianças por meio do tablet Fire, para que eles tenham acesso a livros, aplicativos, vídeos e conteúdo da Web apropriados à idade.

Isso abre o leque de conteúdo disponível para as crianças, permitindo que elas façam algumas seleções adicionais, como acessar mais livros, sem a intervenção dos pais. Diferentemente do conteúdo que você pode atribuir, tudo isso é verificado pela Amazon. Você mantém a capacidade de adicionar mais conteúdo, como acima, se desejar.

O conteúdo do Fire for Kids Unlimited é dividido em diferentes faixas etárias, algo que você pode nomear no perfil da criança e, se tiver filhos mais velhos que desejam mais conteúdo, optar pelo Unlimited é uma boa maneira de saber se eles têm acesso ao conteúdo sem constante pedidos para comprar ou conceder acesso a mais coisas.

Se você acha que vale a pena o Fire for Kids Unlimited, ele se resumirá em quanto conteúdo você acha que seus filhos precisam, quanto tempo eles gastam para incomodá-lo e se você acha que a assinatura superará a quantia gasta na compra de conteúdo novo para eles.

No entanto, vale a pena notar que os livros que você baixa por meio do Fire for Kids Unlimited não aparecem em um Kindle vinculado ao perfil dessa criança.

De todos os dispositivos adequados para crianças, a abordagem da Amazon é uma das mais abrangentes. Há uma variedade de opções sensatas para o controle dos pais, desde a definição de limites de tempo até opções para conceder ou fornecer conteúdo adequado à idade.

O melhor de tudo é que a conta do seu filho permanece sob a égide do seu agregado familiar e você está firmemente no controle, seja por meio do próprio tablet, do tablet ou do navegador da web.