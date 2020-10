Grande economia em tablets Amazon Fire com o sucesso das vendas do Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os descontos do Prime Day da Amazon estão agora a todo vapor, com uma variedade de economias nos próprios dispositivos da Amazon.

Os tablets Fire representam alguns dos tablets mais acessíveis que você encontrará, com a Amazon os vendendo por uma fração do preço de um iPad, o que significa que são ótimos para crianças de todos os tamanhos. O Prime Day os reduz a preços quase ridículos.

Aqui estão os preços nos EUA:

• Fire HD 10 agora por £ 89,99, custava £ 149,99 (economize £ 60): O Fire HD 10 foi atualizado em 2019 para torná-lo mais poderoso, com um processador mais rápido e uma mudança para USB-C para um carregamento mais rápido. Ele oferece uma ótima tela full HD de 10 polegadas, então é perfeito para assistir filmes em voos longos com sua bateria de 12 horas. Veja esta oferta aqui.

• Fire HD 8 Plus agora por £ 64,99, custava £ 109,99 (economize £ 45): O Fire HD 8 Plus é um modelo novo, igual ao HD 8, mas com a adição de carregamento sem fio para maior comodidade. É um ótimo tablet de tamanho médio, com uma série de opções de armazenamento e cores. Veja esta oferta aqui.

• Fire HD 8 agora custa £ 44,99, custava £ 89,99 (economize £ 45): O Fire HD 8 tem um bom tamanho de tela e vem com opções de armazenamento de 32 ou 64 GB. Tem muita potência e bons alto-falantes, ótimo para entretenimento em movimento. Obtenha esta oferta aqui.

• Fire 7 agora por £ 29,99, custava £ 49,99 (economize £ 20): o tablet mais barato da Amazon ganha um desconto incrível. Disponível em tamanhos de 16 ou 32 GB, este tablet de 7 polegadas é ótimo para quem não quer gastar muito. Veja a oferta aqui.

A Amazon também está descontando os tablets Kids Edition para a Black Friday, portanto, há economia em todas as áreas.

Se você está procurando por mais ofertas, temos um resumo completo das ofertas do Prime Day aqui

Escrito por Rik Henderson.