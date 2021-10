Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os tablets estão ressurgindo no final de 2021, à medida que as vendas de ardósias aumentaram durante a pandemia, de modo que diferentes fabricantes estão lutando por um pedaço do mercado.

A aposta da Acer é o Enduro Urban T3, um tablet de 10 polegadas com um revestimento antimicrobiano, o que significa que sua tela e superfícies podem anular algumas doenças bacterianas - o que é claramente uma das maiores preocupações para muitos no mundo de hoje.

Além de manter as coisas limpas, o Enduro Urban T3 também mantém as coisas enxutas por design: sua espessura de 9,9 mm o torna semelhante a muitos telefones carro-chefe atuais.

O T3 também é designado um tablet resistente, completo com robustez de nível militar (MIL-STD 810H), para que possa sobreviver a choques e quedas (até 4 pés / 1,2 m).

Também é à prova de poeira e água (padrão IP53), o que significa que você não precisa se preocupar com respingos ou submersões. Até mesmo os alto-falantes e portas expostas são resistentes aos elementos, então não se preocupe.

A tela de 10 polegadas oferece resolução Full HD + (1920 x 1200 pixels), sem atalhos, enquanto o MediaTek assume as responsabilidades do processador, com suporte de 4 GB de RAM para garantir trabalho ou sessões de jogo sem problemas.

O Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) estará à venda no primeiro trimestre de 2022, com preço de $ 299,99 / € 299.

