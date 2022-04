Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - E Ink anunciou a Gallery 3, sua tecnologia de exibição de papel eletrônico colorido de próxima geração que irá alimentar os futuros leitores eletrônicos. Esta é uma grande atualização no espaço do e-reader. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O E-Paper colorido avançado pode mostrar mais de 50.000 cores

Três modos de cor: Rápido (500ms); Padrão (750-1000ms), Melhor (1500ms)

Densidade de pixels de 300ppi

A maior característica desta nova tela é o Advanced Color E-Paper, que pode mostrar mais de 50.000 cores diferentes através de um sistema de tinta de quatro partículas (ciano, magenta, amarelo e branco) que permite uma gama de cores em cada pixel. O novo painel E Ink Gallery 3 pode, portanto, oferecer três modos de cores, incluindo um "rápido" que pode refrescar o painel a 500 milissegundos. Os tempos de atualização em preto e branco também são melhorados, com a Galeria 3 agora alternando entre páginas monocromáticas em 350 milissegundos. A resolução também é melhor, com a Galeria 3 oferecendo uma densidade de pixels de 300ppi, acima dos 150ppi do modelo anterior do painel.

Sim, o novo painel de e-paper é dobrável e rolável. Veja o próprio tweet do E-Ink abaixo:

E Ink Gallery 3 oferece tempos de atualização mais rápidos, melhor resolução, uma nova tecnologia de luz frontal que reduz #bluelight, e muito mais! Saiba mais sobre a próxima geração de cores #ePaper aqui. https://t.co/wHsLekvyDA pic.twitter.com/kkkAhpuRKob- E Ink (@EInk) 25 de abril de 2022

A Galeria de Tinta 3 também suportará a entrada de canetas em preto e branco. Com uma adição de várias outras cores e um tempo de atualização de 30ms

A tela pode suportar tanto WACOM como EMR

Sim, o painel da próxima geração suporta a entrada do stylus em até 30 milissegundos para preto e branco, e algumas cores.

E Ink carregou o painel com sua nova luz frontal ComfortGaze, que a empresa afirma oferecer uma "experiência de visualização segura com luz azul".

Finalmente, o painel pode funcionar a temperaturas de até 122 graus F.

Nenhum dispositivo tem ainda um painel Gallery 3.

E Ink irá demonstrar a Galeria 3 no Taipei Nangang Exhibition Center em 27 de abril de 2022

E Ink irá demonstrar a Galeria 3 na California Panel Week em 10 de maio de 2022

Como o painel E Ink's Gallery 3 é uma grande atualização do espaço de e-paper colorido, ele sem dúvida abrirá caminho para os principais dispositivos. Mas ainda não sabemos quando os e-readers e outros dispositivos serão lançados com a Galeria 3. O Pocket-lin o atualizará quando empresas como a Amazon e Kobo planejam usá-lo para seus e-readers de próxima geração.

Veja o anúncio do E Ink na Galeria 3 para mais detalhes.

Escrito por Maggie Tillman.