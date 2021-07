Esta tecnologia de tela colorida fina como papel pode ser usada nos eReaders do futuro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma nova pesquisa sugere que telas coloridas mais eficazes podem chegar aos leitores de e-books e outros dispositivos eletrônicos de papel no futuro.

Se você tem um Amazon Kindle ou similar, sabe que é uma experiência em preto e branco, enquanto os leitores coloridos disponíveis no mercado são caros.

Pesquisadores que trabalham na Chalmers University of Technology, na Suécia, publicaram pesquisas no jornal Nano Letters em torno de uma tela fina como papel que também pode mostrar cores. Crucialmente, a tela deve ser muito eficiente em termos de energia, uma vez que usa luz ambiente em vez de luz de fundo para mostrar texto e imagens, ao mesmo tempo que mostra imagens com cores precisas.

A tela usa trióxido de tungstênio, pois é capaz de regular como a luz é absorvida e refletida, dizem os pesquisadores. Eles tentaram usar uma combinação de trióxido de tungstênio, ouro e platina.

Os pesquisadores dizem que essas telas reflexivas, em vez de retroiluminadas, também são mais fáceis para os olhos.

“Neste trabalho, mostramos um novo design para nanoestruturas eletrocrômicas inorgânicas que contornam o problema de baixa refletância, ao mesmo tempo em que fornece uma excelente gama de cores”, afirmam os pesquisadores. Isso é obtido selecionando os metais certos e invertendo as camadas de filme fino, permitindo que todos os componentes elétricos fiquem “escondidos” atrás da superfície reflexiva.

"Mostramos que nossas nanoestruturas superam claramente o desempenho do mais recente e-reader colorido comercial em termos de faixa de cores e brilho", acrescentam.

