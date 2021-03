Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Barnes and Noble planeja atualizar sua linha envelhecida de e-readers Nook, de acordo com um novo relatório.

A empresa disse ao The Verge e ao Engadget que novas unidades chegarão às lojas na primavera de 2021, com um tablet ainda a ser anunciado que planeja estrear na próxima semana (ou no final de março de 2021). Será “um novo tablet Nook projetado com a Lenovo”.

O tablet Nook mais recente da Barnes and Noble é o Nook de 10,1 polegadas com Android, que custou US $ 129 quando foi lançado, embora não esteja disponível para compra desde o verão passado. Na verdade, outros leitores eletrônicos da Barnes and Noble, incluindo o Nook GlowLight 3 e o GlowLight Plus, estão todos listados como totalmente esgotados online. Algumas lojas de varejo ainda listam o estoque disponível na loja, no entanto.

Isso fez com que alguns fãs do Nook se perguntassem se a Barnes and Noble planejava descontinuar a linha. Mas, aparentemente, os problemas de estoque são todos devido a vendas "excepcionalmente fortes" no ano passado, ou pelo menos é o que Susan McCulloch, diretora sênior da Barnes and Noble para operações do Nook, disse ao The Verge. “No que diz respeito aos problemas, é claro, este é um problema agridoce para um varejista”, disse ela.

Lembre-se do GlowLight 3 lançado em 2017. O Plus tem dois anos .

Escrito por Maggie Tillman.