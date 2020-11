Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os iPads são extremamente populares por um bom motivo, ganhando facilmente seu lugar no topo do mercado de tablets - mas pode ser um pouco desafiador se transformar em máquinas de produtividade real sem gastar muito.

Se você já pensou em obter um acessório de teclado para usar com o seu iPad, provavelmente encontrou o Brydge, que faz opções com um design magnífico e mais acessíveis do que as próprias escolhas supercaras da Apple.

Agora, Brydge ofereceu descontos saudáveis na Black Friday em uma variedade de seus teclados, para um monte de tablets de tamanhos diferentes. Você pode vê-los todos na página de Brydge na Amazon , mas escolhemos alguns dos melhores para você abaixo.

Brydge Pro é provavelmente o produto exclusivo, e existem tamanhos para o iPad Pro de 11 polegadas e de 12,9 polegadas.

A versão de 11 polegadas tem um desconto de $ 149,99 para $ 99,99 , uma economia de $ 50, enquanto a versão maior pode felizmente ser adquirida exatamente pelo mesmo preço .

Agora que o iPadOS funciona com trackpads, porém, você pode querer escolher o Brydge Pro, que é muito semelhante, mas adiciona um trackpad suave e ágil para a festa. Ele está disponível para o iPad Pro de 11 polegadas por US $ 139,99, abaixo dos US $ 159,99 - muito mais barato do que o extremamente caro Magic Keyboard da Apple, mas oferecendo a maior parte da mesma funcionalidade.

Existem também vários hubs, trackpads e teclados sem fio que são mais autônomos para serem encontrados na loja Amazon de Brydge , então certifique-se de dar uma olhada se estiver procurando por acessórios para um novo tablet.

Escrito por Max Freeman-Mills.