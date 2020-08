Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The E Ink Corporation, a empresa que fabrica a tecnologia e-ink usada em muitas telas de e-reader, demonstrou a última experiência de seu laboratório de P&D: um visor dobrável e-ink com tecnologia Wacom integrada.

GoodEReader.com compartilhou um vídeo mostrando um protótipo de "ebook" dobrável desenvolvido pela E Ink. Ela está brincando com esses dispositivos há algum tempo , com seu mais recente recurso Wacom para que os usuários possam fazer anotações, fazer anotações ou realçar com uma caneta. Um modelo anterior foi lançado há alguns meses, mas esta última edição adiciona uma dobradiça mais robusta, cinco botões na borda direita do dispositivo, duas barras de luz na parte superior da tela, além da tecnologia Wacom integrada.

Por ser um protótipo de hardware, ainda não está pronto para produção comercial. Também não está claro se a própria Wacom planeja lançar tal dispositivo dobrável, ou talvez a E Ink o fará, embora suspeitemos que a E Ink está simplesmente criando um dispositivo de referência aqui para que outros OEMs, como a Wacom, possam ver os benefícios do e- dobrável telas de tinta.

Smartphones dobráveis e dispositivos do tamanho de tablets com telas sensíveis ao toque são muito interessantes no momento, então faz sentido que os e-leitores dobráveis possam ser os próximos. Imagine, por exemplo, a capacidade de ler e escrever em um kit que não agride seus olhos com uma luz azul brilhante o dia todo. Inscreva-nos.

Escrito por Maggie Tillman.