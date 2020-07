Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Microsoft atrasou significativamente o lançamento do Windows 10X e dos dispositivos de tela dupla destinados a executar o sistema operacional.

Mary Jo Foley, da ZDNet , que tem um ótimo histórico em vazar tudo o que a Microsoft diz, alegou que o Windows 10X pode não chegar até o próximo ano.

Lembre-se de que a Microsoft anunciou em maio que levaria um tempo extra durante a pandemia para desenvolver o Windows 10X para que ele também pudesse ser executado em dispositivos de tela única e, agora, como resultado, o Windows 10X não será lançado ainda este ano, como originalmente planejado. Os primeiros dispositivos de tela única que executam o Windows 10X para fins educacionais e comerciais agora devem ser lançados na próxima primavera. Os dispositivos de tela dupla com Windows 10X seguirão em 2022.

Temos um primeiro visual do Surface Neo aqui. Ele deveria ser o primeiro dispositivo de tela dupla a executar o software, então provavelmente também foi adiado para 2022.

O Verge afirmou que a Microsoft está tendo problemas para fazer com que os aplicativos Win32 funcionem corretamente no Windows 10X. Vários problemas de compatibilidade levaram a esse atraso no lançamento. O Windows 10X, uma variante futura do Windows 10, deve resolver problemas básicos com o sistema operacional principal, incluindo a capacidade de usar qualquer aplicativo de maneira transparente em telas separadas, enquanto ainda é eficiente o suficiente para poupar a vida da bateria de dispositivos móveis.

A Microsoft criou esta versão modular e simplificada do Windows para fornecer a seus usuários um maior grau de controle em dispositivos dobráveis.

