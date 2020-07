Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Rakuten Kobo introduziu um novo leitor de e-book destinado a assumir o Kindle Paperwhite nas apostas orçamentárias, mas com parte da tecnologia de ponta compactada em seu tamanho compacto.

Com preço de 89,99 libras no Reino Unido e 129,99 dólares nos EUA, o Kobo Nia possui uma tela sensível ao toque de 6 polegadas Carta E Ink sem brilho e sistema de iluminação ComfortLight.

A resolução da tela é 1024 x 768 (212 ppi), enquanto o leitor inteiro pesa apenas 172g.

Seu tamanho de armazenamento de 8 GB é suficiente para acomodar até 6.000 livros, que podem ser comprados na livraria embutida. E também é compatível com vários formatos de e-book, incluindo EPUB, MOBI e PDF, além de CBZ e CBR para histórias em quadrinhos.

Ao contrário do Kindles, os livros podem ser facilmente transferidos para os leitores da Kobo - incluindo o Nia - e também oferecem suporte ao OverDrive, que permite aos usuários carregar livros de bibliotecas no Reino Unido, EUA e em vários outros países ao redor do mundo. Os proprietários precisam apenas ter um cartão de biblioteca atual.

Há uma bateria de 1.000 mAh a bordo, que permite ao leitor durar semanas antes de precisar ser recarregado.

O Kobo Nia está disponível para pré-encomenda agora, com entrega prevista para 21 de julho. Você o encontrará no kobo.com e nos principais varejistas. Um estojo opcional SleepCover também está disponível nos esquemas de cores limão (amarelo), aqua (azul claro) e preto.