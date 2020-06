Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Amazon anunciou duas novas cores para o Kindle Paperwhite . As duas opções adicionais - Sage e Plum - se juntam ao Black e Twilight Blue, oferecendo um total de quatro cores para o dispositivo de leitura à prova dágua.

O Kindle Paperwhite possui uma tela de 6 polegadas com resolução de 300ppi, projetada para oferecer texto de qualidade impressa, enquanto a classificação à prova dágua IPX8 permite a leitura na piscina, praia ou no banho.

Há uma luz ajustável embutida composta de cinco LEDs para leitura em ambientes fechados ou ao ar livre, dia ou noite, e há uma escolha entre 8 GB de armazenamento ou 32 GB, contendo milhares de livros. O modelo de 32 GB também vem em uma opção de apenas Wi-Fi ou Wi-Fi e 4G gratuito.

O Kindle Paperwhite é o modelo intermediário do portfólio Kindle , com o Kindle Oasis com todos os recursos e mais caro em cima e o Kindle padrão disponível por um preço mais barato e menos recursos por baixo. O Kindle padrão vem nas opções em preto e branco, enquanto o Kindle Oasis vem nas opções Gold e Graphite.

Carregando em cerca de três horas, o Kindle Paperwhite oferece cerca de seis semanas de duração da bateria, com base em meia hora de leitura por dia. É 8,2 mm fino e pesa 182g para o modelo somente Wi-Fi.

Você pode ler o nosso recurso de comparação do Kindle para ajudá-lo a descobrir qual é o Kindle certo para você, mas se você estiver procurando um pouco de cor, o Kindle Paperwhite é o que você deseja. As cores Sage e Plum estão disponíveis agora na Amazon, juntamente com as opções Black e Twilight Blue.

