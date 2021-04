RedMagic Watch chega às lojas por menos de £ 90

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O RedMagic Watch de Nubia está agora disponível globalmente, em preto ou branco.

O smartwatch foi anunciado junto com o RedMagic 6, mas foi lançado um toque depois.

Ele está disponível por apenas £ 89 no Reino Unido, $ 99 nos EUA e € 99 na Europa.

Isso é atraente, considerando que apresenta uma tela AMOLED de 1,39 polegadas com resolução de 454 x 454 e vários sensores. Isso inclui frequência cardíaca, oxigênio no sangue e monitoramento do sono, além de um sensor GH3011 para monitoramento da atividade e do corpo.

Este último é especialmente útil porque o RedMagic Watch está sendo apresentado como um dispositivo esportivo. Existem 16 modos esportivos a bordo, incluindo mapeamento de atividade dinâmica do futebol.

O relógio está vinculado ao aplicativo RedMagic Sports, que está disponível paraiOS e também para Android . Você não precisa de um telefone RedMagic para emparelhar o relógio.

Outras especificações incluem a capacidade de alterar o mostrador do relógio com várias outras opções, uma vida útil da bateria de 15 dias (50 horas no modo de esporte ao ar livre), impermeabilização e GPS integrado. Ele pesa 290g.

Você também pode alterar as tiras entre vários designs opcionais.

O RedMagic Watch está disponível exclusivamente no site da RedMagic para envio global. Você pode descobrir mais detalhes aqui .

Escrito por Rik Henderson.