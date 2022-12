Xiaomi Watch S2 promete 12 dias de bateria e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Xiaomi anunciou o relógio S2 com um mostrador AMOLED, até 12 horas de duração da bateria, dois tamanhos diferentes e muito mais.

Xiaomi anunciou a atualização wearable ao lado de sua série Xiaomi 13 e há muito para entrar, começando com o tamanho. O Xiaomi Watch S2 vem nos tamanhos 42mm e 46mm, mas ambos vêm com uma tela AMOLED e afirmam durar até 12 dias com uma única carga, o que é impressionante. Ambos vêm com cristal de Safira, portanto não devem arranhar muito facilmente, embora você só consiga isso se escolher a opção de couro.

A boa notícia é que todos os modelos Xiaomi Watch S2 têm displays sempre ligados, e os sensores incluem um sensor de oxigênio no sangue acoplado a um sensor de freqüência cardíaca. Há mais também, com um acelerômetro, giroscópio, sensor de pressão de ar, e sensor de temperatura sendo apenas alguns deles.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como os sensores já devem ter feito alusão, o Xiaomi Watch S2 apresenta rastreamento do sono e do condicionamento físico, que são praticamente apostas de mesa neste ponto. Mais de 100 modalidades esportivas são suportadas, com 50m de resistência à água, garantindo que muitos esportes aquáticos devem ser muito bons.

Especialmente os vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022 - Podcast ep. de bolso Pocket-lint. 176 Por Rik Henderson · 1 Dezembro 2022 · Esta semana, nos concentramos nos vencedores do EE Pocket-lint Awards 2022, com um olhar sobre os melhores gadgets, tecnologia e jogos para cada

Em termos de cores, os clientes chineses poderão escolher as opções Preto, Branco e Ouro Claro. O CNY999 receberá o modelo padrão 42mm, enquanto a versão em couro custa CNY1.199. A atualização para o modelo de 46mm custa CNY1.099 para o modelo padrão com a versão de couro custando CNY1.299. Todos eles estão disponíveis para encomenda agora - desde que você esteja na China, ou seja. Temos esperança de um lançamento internacional, mas não por alguns meses se os lançamentos anteriores forem algo a ser feito.

Escrito por Oliver Haslam.