Xiaomi lança S1 e S1 Active, dois novos smartwatches

(Pocket-lint) - A Xiaomi aproveitou o lançamento de seus smartphones mais recentes, o Xiaomi 12 e 12 Pro, para também inaugurar seus mais novos smartwatches na forma da série S1, que possui uma versão esportiva e também uma opção mais refinada.

O primeiro exibido foi o S1 Active, para quem deseja obter o maior número possível de recursos esportivos no pulso. Ele possui uma tela AMOLED de 1,43 polegadas e vem em três cores com uma variedade de bandas para permitir que você personalize sua aparência.

Aparentemente, haverá 117 modos de condicionamento físico para escolher, o que nos faz pensar que a maioria dos esportes provavelmente será coberta e terá uma duração de bateria de 12 dias para garantir que você não precise carregá-lo todas as noites .

Também há GPS embutido, bem como NFC para pagamentos e com microfones integrados, ele funcionará com assistentes de voz e permitirá que você faça chamadas usando Bluetooth sem precisar de fones de ouvido conectados. Ele será vendido por US $ 199, um preço impressionante para os recursos.

Todos esses recursos também estão presentes e corretos no modelo principal, o S1, que custa um pouco mais de US $ 269. Ele vem com uma pulseira de couro e uma opção de fluorrubber (sim, é fluorrubber) para escolher e apresenta uma aparência mais formal sem reduzir os recursos de fitness.

Ele também possui uma tela de cristal de safira, para maior durabilidade - fora isso, parece que a versão que você prefere pode ser do seu gosto.

