Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Xiaomi conhece bem os wearables, tendo desenvolvido vários ao longo dos anos. Mas nenhum daqueles que são verdadeiros smartwatches chegou aos mercados internacionais. O Xiaomi Mi Watch, no entanto, está aqui para mudar isso.

Apesar de ter o mesmo nome de um produto Xiaomi anterior e de design diferente, o Mi Watch foi projetado para abranger tanto fitness quanto smartwatch. Existem 117 modos de exercício diferentes, não deixando pedra sobre pedra nessa frente.

O Mi Watch inclui rastreamento GPS, uma bússola, monitor de oxigênio no sangue, sensor de frequência cardíaca - todos os recursos de que você precisa para monitorar com precisão as atividades físicas. É até 5ATM avaliado, o que significa que é à prova dágua até 50m de profundidade para todas as atividades aquáticas.

Sincronize com seu smartphone e você terá um smartwatch totalmente capaz com notificações e aplicativos, incluindo integração de voz com Amazon Alexa.

O display AMOLED de 1,3 polegadas é redondo, sem interrupções, para fornecer uma visualização limpa e colorida.

Diz-se que a duração da bateria da célula de 420mAh dura até 16 dias - embora apenas em tempo de espera, certamente não se você estiver usando sem parar com todos os recursos ativados.

O Xiaomi Mi Watch terá um preço de apenas 99 €. Isso se encaixa com a abordagem de preço de orçamento que a Xiaomi está adotando com sua mais recente linha de telefones Mi 10T .

Escrito por Mike Lowe.