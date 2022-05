Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Withings finalmente lançou a nova versão de seu ScanWatch smartwatch que aumenta a qualidade de construção e apresenta um novo design que pode muito bem apelar para uma fatia diferente do mercado - o ScanWatch Horizon.

O relógio apresenta todas as características de rastreamento e smartwatch do ScanWatch original, concentrando-se em vez disso em um design metálico em algumas opções de cores para dar aos usuários algumas novas opções quando se trata de aparência.

O ScanWatch dificilmente foi um relógio deselegante, comparado à grande maioria dos relógios inteligentes, mas esta nova versão em aço inoxidável parece um pouco mais prestigiosa e vem com um preço de 499,95/£449,95 dólares para acompanhar o relógio.

Com as peças atualizaram a face do vidro, bem como o corpo do relógio, e agora é vidro de safira para a grande durabilidade que o material traz consigo.

Além disso, porém, as especificações que o ScanWatch traz para a mesa já eram ótimas, incluindo excelente rastreamento do ritmo cardíaco, monitoramento do sono e uma verificação de ECG sempre que você sentir vontade.

A vida útil da bateria é muito melhor do que um relógio não-híbrido com cerca de 30 dias com uma única carga, e um aplicativo companheiro que é realmente escorregadio e abriga todas as estatísticas e configurações que você poderia precisar. Ainda assim, a quase o dobro do preço do modelo normal, será interessante ver se o ScanWatch Horizon consegue encontrar um mercado.

Escrito por Max Freeman-Mills.