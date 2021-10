Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Withings é conhecido por seus smartwatches sutis que não se parecem em nada com uma peça de tecnologia computadorizada. No entanto, dê uma olhada mais de perto e você verá que as ofertas da empresa trazem recursos de rastreamento de saúde mais sofisticados para a mesa do que até mesmo a Apple.

Agora, graças à autorização do FDA, o Withings ScanWatch está chegando à América.

O ScanWatch oferece várias funcionalidades que priorizam a saúde, incluindo a obtenção de ECGs que verificam se há fibrilação atrial, também conhecida como A-fib - que, caso você não saiba, é o termo médico para batimento cardíaco irregular.

E embora o Apple Watch também suporte a detecção de A-fib por meio de um ECG com aprovação do FDA, as semelhanças regulatórias param por aí.

Apesar de o Apple Watch e o ScanWatch terem monitores de oxigênio no sangue, apenas Withings tem a autorização da FDA - tecnicamente tornando-o o único smartwatch no mercado americano a apresentar aprovação de medição de oxigênio no sangue e ECG pela agência de saúde governamental mais importante do país.

No momento, o grande problema com o monitoramento do oxigênio no sangue, medicamente reduzido como uma leitura de SpO2, está em sua ligação inerente à detecção de COVID-19.

Estatisticamente, aqueles com teste positivo para o vírus geralmente observam uma redução nos níveis de oxigênio no sangue. Graças à autorização médica oficial do Withings, ele pode fazer uma recomendação médica ao vivo, ao contrário do Apple Watch, que exibe apenas o seu nível de oxigênio no sangue como uma porcentagem e nada mais. Nenhuma recomendação, não importa quais sejam seus resultados - nada.

De forma bastante atraente, Withings também reduziu fortemente o preço do Apple Watch. O ScanWatch é vendido por US $ 279 / £ 249 no modelo de 38 mm e US $ 299 / £ 279 para a edição maior de 42 mm.

Embora, é claro, falte a tela de alta tecnologia e outros recursos complementares encontrados no Apple Watch, esse é o ponto principal da filosofia de Withings em primeiro lugar, não é?

O ScanWatch estará disponível para compra nos Estados Unidos no início de novembro.