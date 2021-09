Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Withings é conhecido por seus smartwatches que não se parecem em nada com um smartwatch . E o mais recente ScanWatch Horizon da empresa eleva esse conceito a um nível totalmente novo com a primeira versão de Withings em um modelo de mergulho de luxo.

É embalado com todos os mesmos recursos de rastreamento de saúde que seus irmãos - o ScanWatch e Steel HR - mas o Horizon é seguramente uma oferta mais premium com um preço de ponta para combinar.

Vendido atualmente no Reino Unido, França e Alemanha por £ 499 / € 499 e no quarto trimestre de 2021 nos Estados Unidos, é quase o dobro do preço do ScanWatch padrão.

Lembre-se, no entanto, de que o ScanWatch Horizon dura até 30 dias com uma única carga e, por esse preço, você receberá uma pulseira de aço inoxidável e outra feita de borracha FKM para melhor uso esportivo e subaquático.

Embora, o ScanWatch regular tenha uma aparência mais moderna e elegante. Em contraste, o novo modelo Horizon lançado hoje se parece mais com um mergulhador Seamaster ou OMEGA do que com um Apple Watch ou qualquer outro smartwatch do mercado.

De acordo com os recursos de saúde, não há nada a ser ridicularizado. No papel, pelo menos, Withings fica cara a cara com a Apple em quase todas as principais categorias de rastreamento de saúde, já que o Horizon apresenta de tudo, desde medições de ECG , leituras de oxigênio no sangue , rastreamento de sono e condicionamento físico e avisos de irregularidade de respiração e batimento cardíaco.

Além de todos os recursos de rastreamento de saúde de alta tecnologia, o Horizon vem em azul ou verde e oferece alguns clássicos atemporais que qualquer mergulhador sério deveria ter, incluindo uma luneta giratória de aço inoxidável e índices LumiNova (leia-se: brilho no escuro) isso deve tornar a leitura subaquática ou com pouca luz uma brisa. E sim, apesar de toda a tecnologia embalada em seu interior, é avaliado em 10 ATM de resistência à água, adequado para ser submerso até 100 metros de profundidade.

