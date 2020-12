Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Vodafone e a Disney fizeram uma parceria para criar o Neo, um smartwatch para crianças.

Disponível a partir do início de 2021, com pré-registro agora ao vivo, o relógio apresenta um design adequado para crianças, tecnologia Vodafone e uma série de personagens Disney em seus recursos e aplicativos, incluindo The Child (Baby Yoda), Minnie Mouse, Darth Vader e Iron Homem.

De fato, personagens de várias propriedades de propriedade da Disney farão parte da experiência Neo, incluindo favoritos de Star Wars, Marvel, Pixar e, é claro, os próprios filmes da Disney.

Os recursos técnicos incluirão uma câmera frontal de 5 megapixels, rastreador de atividade, além de chamadas, bate-papo e mensagens de vídeo. Um pai pode acompanhar tudo o que está instalado e em andamento com o relógio por meio do Vodafone Smart App instalado em seu próprio telefone. Isso inclui a atribuição de contatos confiáveis, que serão os únicos contatos capazes de interagir com o proprietário do relógio.

O tempo de tela também pode ser gerenciado, bem como rastrear a localização do dispositivo.

Também no próprio Neo está um calendário, onde os pais podem definir eventos e lembretes. As informações meteorológicas também estão incluídas.

Uma criança pode definir seu próprio ajudante do elenco variado de personagens para guiá-los através dos recursos do relógio, enquanto novos personagens e experiências estarão disponíveis para adicionar em uma data posterior sem nenhum custo extra.

A vida útil da bateria dura até dois dias em espera, um dia inteiro com uso razoável. Ele roda em um processador Qualcomm 2500W com 512 MB de armazenamento (para fotos principalmente), e a tela usa um display AMOLED de 390 x 390 pixels. Ele tem uma conexão 4G integrada.

O relógio smart kids Vodafone Neo estará disponível nas cores menta ou azul oceano a partir do início de 2021. Será lançado primeiro na Alemanha, Espanha e Reino Unido, onde terá um preço inicial de £ 99 em um plano de £ 7 por mês acima de 24 meses (ou £ 12 por mês durante 12 meses). Os clientes italianos devem obtê-lo logo em seguida.

Os pais não precisam ser clientes da Vodafone mobile para executar o Smart App com o relógio. Você pode pré-registrar seu interesse aqui .

Escrito por Rik Henderson.