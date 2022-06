Três Reino Unido anuncia finalmente o emparelhamento celular Apple Watch

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Três UK agora oferece aos clientes a possibilidade de emparelhar um GPS + Celular Apple Watch Series 7 ou SE com uma conta móvel existente.

Disponível através de outras redes por algum tempo, a opção agora dá a Três assinantes a possibilidade de usar um Apple Watch para receber chamadas e mensagens, além de transmitir música sem precisar de seu iPhone por perto.

Quando ligado, o Watch usará o mesmo número de telefone do iPhone do cliente - com o eSIM finalmente agora suportado pela rede do Reino Unido.

Como parte do anúncio, Três está agora oferecendo o Apple Watch Series 7 a partir de £20 por mês para os primeiros seis meses, ou o Apple Watch SE a partir de £12 por mês para os primeiros seis meses.

Você também recebe três meses de Apple Fitness+ de graça na compra de qualquer um dos dois.

Alternativamente, se você já tiver um GPS + Relógio Celular Apple, você pode emparelhar com um plano móvel Three UK por £7 a mais por mês.

Você pode saber mais sobre como emparelhar seu smartwatch usando o guia online do provedor aqui. Você precisará de um iPhone Apple 6s ou superior para que ele funcione.

O que é o Pocket-lint diariamente e como você o obtém gratuitamente? Por Stuart Miles · 22 Junho 2022

"Estamos muito felizes em poder oferecer aos nossos clientes o emparelhamento do smartwatch". Os clientes têm solicitado esta capacidade porque é uma ótima maneira de permanecer em contato com todas as coisas que lhe interessam, sem ter que carregar seu dispositivo com você em todos os lugares", disse o diretor de novos produtos de Three, Andy Foy.

Escrito por Rik Henderson.