Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O relojoeiro de luxo TAG Heuer anunciou hoje não um, mas dois novos relógios de edição limitada que envolvem o encanador italiano preferido de todos - nenhum outro além do próprio Mario da Nintendo.

Os novos relógios fazem parte da linha TAG Heuer Formula 1, com uma versão cronógrafo (44mm) e turbilhão (45mm) do mesmo relógio oferecido para agarrar. Ambos apresentam referências do Mario Kart e, é claro, têm um visual deslumbrante. E ao contrário de outras edições chamadas limitadas, estas realmente são - há apenas 3.000 peças da versão cronográfica disponíveis, enquanto os compradores da linda versão com turbilhão serão apenas 250 em número.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ambos os relógios vêm com um mostrador preto de acabamentos ligeiramente diferentes e serão amarrados ao pulso usando tiras pretas texturizadas de pele de bezerro, embora novamente, com acabamentos diferentes.

"Estamos entusiasmados em revelar as duas últimas peças nascidas de nossa colaboração com a Nintendo. A TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart Limited Editions (Chronograph e Chronograph Tourbillon) mistura habilmente divertidas referências de jogos que farão as delícias dos fãs do Mario Kart em todo o mundo, com cronometragem refinada e de alto desempenho", disse Frédéric Arnault, CEO da TAG Heuer através de um comunicado à imprensa. "O espírito da coleção TAG Heuer Formula 1 foi a combinação perfeita para as edições limitadas do Mario Kart mecânico, graças a sua personalidade moderna e lúdica, impulsionada pela velocidade e competição amigável".

Tanto as versões cronógrafo como turbilhão dos relógios TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart Limited Edition estarão à venda em 20 de outubro de 2022 e você poderá comprar o seu nas boutiques TAG Heuer e online. Quanto você vai pagar, ainda não está claro. Mas se você tiver que perguntar, provavelmente você não quer saber a resposta. Você poderá aprender mais com o site do TAG Heuer nos próximos dias.

Este também não é o primeiro crossover de Mario que o TAG Heuer vendeu. O Connected Super Mario também foi muito mais inteligente do que estes.

Escrito por Oliver Haslam.