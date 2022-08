Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A TAG Heuer lançou uma nova versão de seu relógio inteligente Connected Calibre E4 de luxo, e esta é para fãs e proprietários de Porsche. É chamado - de forma bastante previsível - de TAG Heuer Connected E4 - Porsche Edition.

Além de apresentar o Porsche moniker na luneta, ele é acentuado com a mesma cor azul elétrico que aparece no Taycan EV. Esta cor aparece na caixa do relógio, nos botões e é destacada na costura da pulseira.

Acrescentando ao tema Porsche, há também um novo mostrador do relógio que é projetado com inspiração em placas de circuito impresso e circuitos de corrida, e é animado.

Como se isso não fosse suficiente, se você tiver a sorte de ter um modelo de carro Porsche compatível, você pode ter complicações no mostrador do seu relógio mostrando o nível da bateria e a quilometragem do seu carro.

Pequenos detalhes também estão lá de propósito, como a escala de índice 0-400 gravada na luneta de cerâmica polida faz referência à velocidade do Taycan, mas pode realmente ser usada para ler as funções do carro e seu ritmo cardíaco.

O restante do estojo é construído a partir de um titânio jateado com acabamento em preto, enquanto a coroa preta na lateral é feita de aço e sobrepujada por borracha preta.

Quanto à alça, que é feita de pele de bezerro preta em cima de uma base de borracha, e terminada com um padrão projetado para se parecer com fibra de carbono. É intercambiável, e o relógio também é fornecido com uma pulseira de borracha adicional.

Para aqueles que precisam de algumas especificações técnicas, a caixa tem 45mm de diâmetro, e a parte dianteira é um visor OLED 454x454 de 1,39 polegadas de resolução com uma densidade de pixels de 326ppi.

Há uma bateria de 430mAh dentro, junto com o processador Snapdragon 4100+ que é usado para alimentar o sistema operacional WearOS 2. Ele pode rastrear o ritmo cardíaco durante todo o dia e apresenta um aplicativo de rastreamento esportivo dedicado que pode ser usado para uma série de diferentes esportes e atividades.

Melhores ofertas de smartwatch para Black Friday 2021: descontos no Apple Watch Por Britta O'Boyle · 29 Novembro 2021 Descubra as melhores pechinchas de smartwatch nesta Black Friday da Apple, Samsung, Fossil, Garmin e Fitbit a preços excelentes.

Nenhum preço foi confirmado, mas - dada a marca de luxo e os modelos existentes Calibre E4 - podemos esperar que seja bastante caro para um relógio smartwatch. Ele será colocado à venda em setembro.

Escrito por Cam Bunton.