Tag Heuer é a última marca a adotar as NFTs

(Pocket-lint) - A Tag Heuer anunciou que está abraçando a transição um pouco nebulosa da Web3, sendo sua primeira incursão permitir que os usuários de seu relógio inteligente Connected Calibre E4 exibam alguns de seus NFTs bem na sua cara de relógio.

Por enquanto é apenas um relógio que está recebendo a funcionalidade, mas Tag diz que este é apenas o início de um empurrão na mesma direção, de modo que poderia expandir para mais de seus modelos mais antigos ao longo do tempo, pelo que sabemos.

No lançamento, a TAG fez parceria com coleções de NFTs de quatro fontes: Bored Ape Yacht Club, Cryptopunk, CLONE-X ou WOW. Você pode exibir qualquer NFT que tenha em Ledger ou Metamask, no entanto.

Isso certamente é responsável pelas duas coleções mais valiosas no mercado de longe na forma de BAYC e Cryptopunk.

Seria interessante pesquisar o diagrama Venn daqueles que têm um relógio inteligente Tag Heuer bastante caro e daqueles que também estão todos dentro das NFTs, mas de qualquer forma o momento do anúncio provavelmente poderia ter corrido melhor.

O mercado NFT está no meio de uma enorme flutuação que está vendo os preços base caírem e os investimentos de muitas pessoas estão em perigo real, enquanto o mercado de moedas criptográficas mais amplamente sofre uma queda igualmente alarmante.

Escrito por Max Freeman-Mills.